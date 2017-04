Fillon Président 2017 : Réalisme ou Folie ?

@Le Panda

Dans le cadre de Fillon il est condamnable de toute manière... Simplement parce qu’il a été l’exécutant de Sarkozy pendant trop d’année en étant PM... (même la déclaration de patrimoine ne tient pas quand on regarde sa déclaration et la propriété qu’il possède...) donc c’est évident... Franchement... Justice ou non, lui même a reconnu que c’était AMORALE et non ILLEGALE. Mais si lui même reconnait l’amoralité de la pratique... Comment voulez vous ne pas le condamner dans cette pratique amorale bien que légale ?

J’ai fait la recherche pour la citation on ne sait jamais que cela soit le retour d’une image subconsciente de quelque chose déjà lu et que je m’approprierais ;)

Je pense aussi que fondamentalement vous ne vous trompez pas, les médias font les élections, les idées non. Après il faut toujours espérer et savoir vivre avec les échecs, c’est mieux que de faire un vote « NPEC », le vote « Ne Pas Être Déçu » c’est grosso modo, choisir un candidat bien placé, soutenir ces idées, parce qu’on en a pas et se dire qu’il va passer parce que l’effet de masse veux qu’il passe... Comme ça après on peut dire, ben j’ai voté pour le bon... Et je reste convaincu que ceci régit beaucoup de vote (je ne vais pas hasarder à donner des proportions...)

Je vous en prie pour la réponse c’est toujours un plaisir de pouvoir échanger.

"J’ose croire qu’il faut vivre avec son époque, car en l’instant ce sont nos bulletins de vote qui feront la Loi et non les médias de tous ordres.« Je vous répondrais :

»Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d’une nation, et je n’aurai pas à me soucier de ceux qui font ses lois." Mayer Amshel Rothschild. et ça ça dure depuis longtemps...

L’illusion c’est de nous faire croire que nous pouvons influer sur quelque chose, mais en définitive, nous ne pouvons pas ou très peu. Sauf incident systémo-médiatique.