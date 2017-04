France 2 annule son débat présidentiel avec les 11 candidats du 20 avril 2017

Deux des dits "grands candidats", Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, déclarent forfait, selon le journal "Le Parisien", et annulent leur participation au prochain grand débat à la télévision qui était prévu sur France 2, le 20 avril 2017. Dans la foulée, France 2 décide de renoncer à son tour à organiser le 20 avril un autre débat avec seulement 9 des candidats ce qui équivaut à une nouvelle censure des dits "petits candidats".

Lors d'une réunion mercredi dernier, Michel Field, le patron de l'info des chaînes publiques, a proposé aux représentants des candidats un plan B : une émission spéciale où les onze se succéderaient face à Léa Salamé et David Pujadas pour une interview de quinze minutes chacun. « Mais l'émission n'aura lieu que si tous les candidats y participent », conditionne la chaîne. Les ordres de passage seront tirés au sort. France 2 attend une réponse sous 48 heures. Faute d'accord, elle pourrait organiser une émission politique sans eux. « On ne va pas se laisser prendre en otage s'il n'y a qu'un seul refus », avance un cadre de France Télévisions.

.

France 2 est devenue la victime d'un chantage de deux des dits "grands" candidats qui doivent penser que cela les dessert d'affronter leurs adversaires, en particulier François Asselineau. Ils se dégonflent comme des baudruches !

Quand j'imagine que ces dits "grands" candidats s'apprêtent à vouloir diriger notre pays et défendre nos intérêts face aux pays étrangers, je commence avoir peur pour notre avenir.



Les masques tombent, ce sont des marionnettes qui postulent pour le poste suprême, celui de Président de la 5ème république française, et qui se montrent incapables de discuter avec les autres candidats. Pouvez-vous vous imaginer un instant ces deux candidats à la présidentielle en train de négocier des décisions importantes sur le plan économique ou politique avec les présidents des autres pays du monde s'ils ne sont même pas capables d'affronter les autres candidats à la présidentielle française ?

.

Le sondage sur LCI concernant le débat à 11 candidats sur BFM TV a indiqué que c'est François Asselineau qui est passé largement en tête de la liste des sondés. Sur 8000 personnes, le candidat du Frexit a réuni 31% des intentions de vote, devançant assez nettement Jean-Luc Mélenchon (25%) et François Fillon (13%) lors du sondage faisant suite au débat sur BFM TV ! Un succès qui peut s'expliquer par la grande efficacité des sympathisants et militants politiques du souverainiste sur internet....

https://www.upr.fr/communiques-de-presse/francois-asselineau-denonce-lannulation-debat-de-france2

Les deux favoris du premier tour que sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen arrivent ensuite, avec respectivement 10% et 7% des "voix".

La bulle se dégonfle ... c'est comme les marchés financiers ....

.

Le pseudo dynamiteur du débat, selon les médias, Philippe Poutou (mais en réalité, lui et Nathalie Arthaud cautionnent le système, car ils s'en prennent aux "capitalistes" et non à l'Union européenne, à l'euro, à l'OTAN, faisant ainsi le jeu de la mondialisation, c'est peut-être pour cela qu'ils ont eu les 500 parrainages) est derrière, avec 4%, un point devant Nicolas Dupont-Aignan (3%), Benoît Hamon, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud (2%) et Jacques Cheminade (1%).



Ce débat à 11 sur BFM TV a démontré qu'il y a un très grand candidat à la présidentielle 2017 parmi ceux qui sont classés "petits" candidats par les "grands" médias, c'est François Asselineau, président et fondateur de l'UPR, un parti politique républicain et démocratique, avec un programme inspiré par celui du CNR et adapté à notre époque, qui compte actuellement plus de 23 200 adhérents, tout en poursuivant une croissance exponentielle.



Tout ces dits "grands" candidats, faussaires de la république, se retranchent derrière leurs mensonges, que François Asselineau à su démasquer, ils ne savent plus quoi lui répondre, face à la vérité qui est enfin rapportée au grand public ! François Asselineau est le seul partisan du FREXIT, tous les autres disent qu'il veulent renégocier les traités européens alors qu'ils savent pertinemment que c'est impossible, il faut avoir l'aval des 27 autres. Plan A sinon plan B, une autre "Europe", réorganisée, après 6 mois éventuellement un nouveau référendum ... bla bla bla.... Même le PRCF se renie en se rangeant récemment derrière Mélenchon, en lui apportant son soutien à la présidentielle 2017 !



Les Français ont pu découvrir grâce à François Asselineau que les GOPE's, directives dictées aux peuples européens par la Commission européenne, donc à la France, pour l’ensemble de l’année 2017 – qui s’imposeront donc au président de la République élu en mai 2017, sauf si c’est François Asselineau – organisent l’ubérisation généralisée et la paupérisation de la société française, via notamment :

- La baisse des dépenses publiques,



- La diminution de la protection sociale,



- La réduction du salaire minimal,



- Le démantèlement du droit du travail,



- Le démantèlement des professions réglementées,



- La baisse de l’impôt sur les sociétés,



- L’augmentation de la TVA,



- La suppression de l’ISF.

.

Les GOPE's qu'est que c'est ?

https://www.upr.fr/actualite/sera-politique-economique-sociale-de-france-2017-francois-asselineau-nest-elu-president-de-republique-gope-grandes-orientation-de-politique-economique

.

Lisez également l'article de l'UPR :

https://www.upr.fr/communiques-de-presse/francois-asselineau-denonce-lannulation-debat-de-france2

La France a pu découvrir sur BFM TV un potentiel grand candidat à la présidence de la république française (François Asselineau) ... en attendant la suite ...

C'est aux Français d’écrire leur histoire, c'est peut-être notre grande dernière chance de devenir les maitres de notre destin, en quittant les traités esclavagistes que sont le TUE et le TFUE.

https://www.upr.fr/wp-content/uploads/2010/11/UE-escroquerie-12mai2016-WEB_V2.pdf



Voir également mon précédent article sur la censure des petits candidats de la part de TF1

Débat des présidentielles TF1 lundi 20 mars 2017 – Nous voulons un débat avec les 11 candidats ayant obtenu les 500 signatures

http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/debat-des-presidentielles-tf1-190870

Annexe :

Découvrez le programme présidentiel et législatif 2017 de l'UPR

https://www.upr.fr/wp-content/uploads/2011/01/Programme-Francois-Asselineau-2017.pdf



Sources :

http://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/debat-du-20-avril-annule-sur-france-2-le-fiasco-de-l-info-06-04-2017-6829293.php

https://www.upr.fr/communiques-de-presse/francois-asselineau-denonce-lannulation-debat-de-france2

https://www.upr.fr/actualite/sera-politique-economique-sociale-de-france-2017-francois-asselineau-nest-elu-president-de-republique-gope-grandes-orientation-de-politique-economique

http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/debat-des-presidentielles-tf1-190870

source photo :

http://www.mercipourlechocolat.fr/2010/05/27/visite-coulisses-studios-france-television/