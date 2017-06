France : Adieu MoDem au gouvernement ! Bayrou et de Sarnez démissionnent pour sauver la face

Alors que Richard Ferrand a été exfiltré à la direction du groupe LREM à l’assemblée, afin tout de même, de rester dans le système politique du "pas moral mais légal". Madame Goulard, ex ministre des armées a démissionné hier. Aujourd’hui c’est au tour de François Bayrou, ministre de la Justice et Marielle de Sarnez ministre des affaires européennes de démissionner.

A peine un mois après l’entrée en fonction du gouvernement Macron 1, précédent le remaniement en cours, ce ne sont pas moins de quatre ministres sur dix-huit qui ont démissionné devant ce qui se profile être un énième scandale politique. Les rats quittent justement le navire avant de se ridiculiser comme l’avait fait Cahuzac en son temps.

Ces démissions qui se succèdent n’augurent rien de bon pour le MoDem (source Le Parisien), qui d’ailleurs a toujours été un parti politique en carton (comme la plupart des partis politiques en marche, je vous l’accorde).

Alors que François Bayrou devait porter le projet de loi sur la moralisation politique, voilà que tout comme sa collègue Marielle de Sarnez ou comme son concurrent François Fillon (voir encore pour une bonne partie du cercle politique vu que c’est légal hein…), auraient jugés utile de prendre des collaborateurs dans leur entourage proche. Oui Oui… Le coup de l’étudiant en droit qui aide Papa ministre dans les discours, le coup de la cousine qui fait trois photocopies ou encore de la femme qui serait rédactrice invisible dans un journal qui ne l’a jamais vu dans ses locaux…

Mais dans cette histoire, les politiques, les journalistes et les magistrats ne seraient-ils pas tous en train de se monter, un peu, les uns contre les autres ?

Entre une Justice qui commence son travail juste avant une élection présidentielle, un président élu par les médias mais qui veut sélectionner ses journalistes, un Canard qui fait couler des ministres, des magistrats qui indirectement interviennent sur la perception de la moralité qu’ont les électeurs de certains politiques, à l’image de François Fillon pendant la campagne.

Le jeune Président, grand gagnant qui pour l’instant passe à travers toutes les gouttes, va devoir taper dans le dur, avec une majorité parlementaire acquise. Il va devoir s’attaquer à la nouvelle loi travail, aussi dit « Arbeit macht frei », car oui, le travail rendrait apparemment libre d’après les proches collaborateurs du MoDem qui touchaient un petit pécule pour pas faire grand-chose…

Les politiques osent vraiment tout, au vu et au su de tous, n’est-ce pas le début d’un cycle aussi dégoutant que fantastique ? Un cycle où l’on verra les journalistes trainer dans la boue des politiques devenues aussi corrompus qu’impuissants ?

Reste que la pomme gouvernementale Macron 1 a pourri en l’espace d’un mois. Un ministre de l’injustice borné et sans intégrité devenu censeur de radio. Un ministre de la non Cohésion, dit « socialiste » mais qui aimait bien les montages juridiques pour ne pas s’enrichir (vu que c’est sa femme…). Et une ministre des Armées et une ministre des affaires Européennes qui employaient leurs proches ou mouillaient de près ou de loin à de telles combines.

Voilà où nous en sommes !

« Un pour tous ! Tous Pourris » - Devise politique française