France Caroussel du Louvre Assistée Interrogations

... le petit détail qui ruine tout, c’est le pouvoir.





Beaucoup, dont surement Mélenchon, devraient respecter au moins notre constitution.





Tous les élus représentent TOUS les français et non pas seulement ceux qui les ont élus, notamment le président de la république.





Or, depuis la fin du général De Gaulle, l’usage des élus est de favoriser leurs électeurs plutôt que l’intérêt général et donc l’ensemble des français.





- Cela se ressent dans les sondages qui appellent a un gouvernement « d’union nationale ».





- Cela se ressent aussi dans le vote des français qui ont tendance a rejeter la classe politique, sectaire, et a favoriser ceux qui veulent redonner a la nation sa grandeur, sa souveraineté et son universalité.





Les britanniques avec leur Brexit, comme les américains avec Trump on lancés le même message et ont démontrés que malgré les vindictes, le supposé populisme n’est qu’un patriotisme bienveillant plutôt qu’un nationalisme discriminant.





Choisissons un futur président qui respectera tous les français, qui prendra de la hauteur en assumant sa fonction et en laissant aux français et au parlement leur responsabilité, plutot qu’un de ces autocrates proposant des solutions de plus en plus prédatrices sur notre société.