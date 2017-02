Francois ASSELINEAU, quel programme ?

Les analyses de M. Asselineau sur Youtube sont très pertinentes, et je les suis très régulièrement. J’ai en conséquence bien-sûr adhéré à l’UPR pour l’ encourager à poursuivre dans cette voie. Ses compétences juridiques, politiques, historiques, sont indiscutables et il a une stature de chef d’état, intégrité, vision à long terme, sens de l’Etat, j’en suis convaincu.

Je suis également convaincu que les valeurs qu’il porte, s’il gagne l’élection présidentielle, provoqueraient une inflexion très importante de nos pratiques et de nos institutions. La France est aujourd’hui à la croisée des chemins, et a depuis 1981 porté au pouvoir des présidents de la république dont la compétence économique, l’intégrité, les valeurs personnelles, et la pratique politique, étaient pour le moins douteuses. La situation de la France s’est dégradée de façon continue au point que nous risquons, si nous élisons à nouveau un chef de l’Etat incompétent, de faire une sortie de route : perte de notre indépendance financière, de notre puissance économique, militaire, culturelle, appauvrissement, montée des extrêmes, conflits internes… .

Cependant, la proposition clé de M. Asselineau de sortir la France de l’union européenne, de l’Euro et de l’OTAN, ne me réjouit pas du tout, et ne répond à mon sens que très partiellement aux défis de notre temps.

A – Les défis de notre temps : M. Asselineau, vous n’y répondez qu’à hauteur de 10%...

Je cite les principaux défis auxquels la France d’aujourd’hui doit faire face, et les réponses que M.Asselineau y apporte :

1.Déficit budgétaire chronique et dette importante dont l’ampleur fait craindre une perte de souveraineté de la France. Avec une conséquence immédiate : pour maintenir un déficit apparent crédible, les gouvernements sacrifient depuis plus de 20 ans les investissements de long terme (militaires, énergétiques, transports, hôpitaux…) et diminuent régulièrement, sans le dire aux français, les prestations sociales (conditions d’obtention durcies…)

=> M.Asselineau évoque cela sans en faire un point central de son programme. Il est très difficile de faire le lien entre la sortie de l’union européenne, de l’euro et de l’OTAN, et ce déséquilibre grave (sauf à faire marcher beaucoup plus vite la planche à billets… je n’y souscris pas, ou alors à rétablir des barrières douanières, mise en œuvre très délicate qui va renchérir nos importations, nous appauvrir considérablement via des dévaluations successives, rendre nos exportations plus difficiles via un protectionisme réciproque…). Il faut être plus explicite sur ce point : par quel tour de magie le programme de M. Asselineau va réduire le déficit budgétaire et la dette de la France ? Augmentation des recettes (lesquelles), réduction des dépenses (lesquelles) ?

2.Une durée de vie qui s’allonge rapidement et qui rend les règles de départ à la retraite intenables financièrement (déficit des caisses de retraite), et qui augmente considérablement les dépenses de sécurité sociale (traitements lourds, assistance en fin de vie…) et le déficit des caisses

=> M. Asselineau n’évoque pas ce point. La sortie de l’union européenne, de l’euro et de l’OTAN ne contribuera en rien à résoudre ce problème.

3.Une souffrance chronique et lourde, de beaucoup de français : chômage, absence de perspectives et de sens de leur vie professionnelle et de leur vie tout court, absence d’ascenseur social, déconsidération de beaucoup de situations, difficultés d’intégration…

=> M.Asselineau n’évoque pas ce point. La sortie de l’union européenne, de l’euro et de l’OTAN ne contribuera en rien à résoudre ce problème.

4.Un problème d’identité de la nation France au regard des problèmes de certaines de nos banlieues. Communautarisme qui s’amplifie et qui affaiblit notre identité de français.

=> M.Asselineau ne définit pas nos racines françaises et ne tente pas de fédérer les jeunes français autour d’elles. Il ne précisez pas la politique qu’il mènera en la matière. La sortie de l’union européenne, de l’euro et de l’OTAN ne contribuera en rien à résoudre ce problème.

5.Des quantités incroyables de rigidités : lenteur de la justice, un droit du travail totalement dissuasif pour les entreprises, mobilité géographique difficile et très coûteuse (fiscalité), primes à la non-mobilité (fonctionnaires, ancienneté en entreprise), lourdeurs administratives … avec un impact direct sur la capacité des individus à prendre des initiatives concernant leur vie professionnelle et familiale. Les français sont devenus des assistés qui dépensent le peu d’énergie qu’il leur reste, à obtenir des aides et à défendre leurs droits

=> M.Asselineau n’évoque pas ce point. La sortie de l’union européenne, de l’euro et de l’OTAN ne contribuera en rien à résoudre ce problème.

6.Une vision conservatrice et dépassée des relations sociales et de l’organisation du travail : le CDI étant toujours considéré comme la forme ultime de la relation de travail, les syndicats étant toujours supposés représentatifs… . Malaise et déprime évidente et quelquefois violente des personnes en CDI qui vont travailler le matin par nécessité et qui n’attendent que leurs vacances et la retraite pour échapper à cette routine : besoin de redonner du sens à leur vie professionnelle, de s’épanouir, de progresser, de se voir confier des objectifs, des responsabilités, une autonomie, au lieu d’être confinés dans l’obéissance (terme juridique utilisé dans la relation entreprise-employé du CDI) et « protégés » par les droits sociaux et des syndicats qui les sclérosent dans la relation au même « patron » sous peine de perdre leurs droits.

=> Vous n’évoquez pas ce point. La sortie de l’union européenne, de l’euro et de l’OTAN ne contribuera en rien à résoudre ce problème.

7.Un manque de dynamisme, d’initiative, et d’esprit d’entreprise des français, engendré par les rigidités précitées, une culture économique colbertiste, une économie atone, et un manque de financement des projets par manque de confiance dans leur réussite

=> Vous n’évoquez pas ce point. La sortie de l’union européenne, de l’euro et de l’OTAN ne contribuera en rien à résoudre ce problème.

8.Une générosité naturelle des français vis-à-vis de la pauvreté, des populations en guerre, des personnes qui souffrent, générosité qui a du mal à s’exprimer. Les hommes politiques français mélangent en permanence l’aide à apporter aux réfugiés, et le fait d’accueillir sur le sol français des populations, souvent musulmanes, qui n’ont pas vocation à vivre en France. Les français veulent pouvoir aider sur le terrain, sans perdre leur identité de nation française.

=> Vous n’évoquez pas ce point. La sortie de l’union européenne, de l’euro et de l’OTAN ne contribuera en rien à résoudre ce problème.

9.Un problème de fonctionnement de nos institutions qui, in fine, ne font élire que des personnes « intéressées », carrièristes, cyniques, sans scrupules, et à l’arrivée incompétentes, pour n’avoir jamais connu le travail dans le privé et la vie des gens « normaux ».

=> Vous évoquez ce point et vos propositions me semblent excellentes. Mais la sortie de l’union européenne, de l’euro et de l’OTAN n’apporte rien à ce problème de fond.

10.Un problème de fonctionnement de nos médias : journaux non indépendants financièrement, médias sous la coupe des politiques et des réseaux d’influence (quelquefois étrangers), déconsidération des « petites » candidatures (M.Asselineau en sait quelquechose), dictature du politiquement correct (il suffit de lire la presse française à propos de Trump !) …

=> Vous évoquez ce point et vos propositions me semblent excellentes. Mais la sortie de l’union européenne, de l’euro et de l’OTAN n’apporte rien à ce problème de fond.

11.Une puissance internationale de plus en plus faible. La puissance militaire française va décroissant : les investissements nécessaires ne sont pas faits, alors que les technologies évoluent très rapidement (satellites, équipements électroniques des combattants, drones…) et que les budgets militaires des grands blocs (Chine, USA, Russie…) sont très supérieurs au nôtre.

Le risque pour la France est à court et moyen terme de se faire « voler » par une autre puissance mal intentionnée un territoire d’outre-mer, sous un prétexte fallacieux, ou de voir l’Europe amputée d’un « petit état » suite aux revendications musclées de la Russie par exemple. Si l’OTAN n’est pas là pour nous défendre, nous irons négocier « en caleçon » faute de pouvoir nous défendre comme Mme Thatcher le fit aux Falklands en 1982.

=> la proposition de M.Asselineau de sortir d’emblée de l’OTAN avant même de réarmer la France, et sans programme explicite de réarmement, mettrait réellement la France en danger.

12.Un mode de développement non durable qui épuise les ressources écologiques de la planète et la pollue de façon irresponsable. Sujet qui tient à cœur – à juste titre - les français, au-delà des clivages politiques et qui suppose des réponses crédibles de la part des candidats à l’élection présidentielle.

=> sujet non traité de la part e M. Asselineau. Beaucoup d’approches politiciennes du sujet en France. Une approche fondée sur le bon sens serait la bienvenue. A noter que des décisions prises à l’échelle de l’Europe seraient probablement beaucoup plus efficaces sur le plan écologique que celles qui seraient prises à l’échelle de la France. La sortie de l’union européenne, de l’euro et de l’OTAN ne contribuera en rien à faire face à ce défi.

B – M.Asselineau n’identifie pas clairement les avantages de l’existence de l’Union Européenne et de l’Euro.

M. Asselineau souligne les inconvénients de l’appartenance de la France à l’union européenne et à la zone Euro, mais il ne parle pas des avantages importants que la France en tire :

Marché unique : pas de risques de change, pas de droits de douane, liberté de circulation des personnes et des biens, très favorable au développement économique et à la paix entre pays européens (75 ans sans guerre) Réglementation de la concurrence intra-européenne (pour empêcher les ententes, et mettre fin aux situations dominantes, promotion de la qualité des produits alimentaires d’origine européenne…). Ex : mise en concurrence des opérateurs télécom, suppression de la surtarification du roaming Harmonisation des normes, des brevets, liberté de circulation, système de paiement unifié, … La centralisation à l’échelon européen du droit d’accès au marché européen (13.000 mds euros de PIB, 500M habitants !) représente un pouvoir de négociation considérable vis-à-vis des géants (Apple, Google, Monsanto…) mais aussi vis-à-vis d’autres pays (Suisse, Norvège, Russie…) Défense de nos groupes européens aujourd’hui sanctionnés lourdement par les USA (BNP, Volkswagen, Alstom…) ou par la Chine (protectionnisme déguisé) Sauvetage de la Grèce engluée dans un système politique inefficace qui menait les grecs à nouveau vers le chaos et un pouvoir « fort », encore plus incompétent et corrompu L’Euro est devenue une vraie monnaie de réserve, ce que le franc n’a jamais été. Convergence progressive des droits nationaux Echanges universitaires (programme Erasmus, bourses Leonardo)

C – Le retour aux frontières nationales que préconise M.Asselineau, va engendrer des difficultés très sérieuses

Création monétaire (recours massif à la « planche à billet ») pour financer le déficit budgétaire, et très rapidement retour au vieux problème de maîtrise de l’inflation (courbe de Phillips augmentée des anticipations rationnelles…) : les causes du déficit français ne seront pas traitées (décrites précédemment : augmentation de la durée de vie qui est incapable de financer à la fois les retraites et les coûts croissants de la sécurité sociale, rigidités du marché du travail qui dissuade l’embauche… )

Protectionisme : hausse importante (10 à 20% selon moi) du prix des produits importés, d’où une perte de pouvoir d’achat du même ordre pour tous les français (!). Pourquoi pas ? Mais il faut avertir les français de cette purge qui les attend.

Des dévaluations probables comme en 1984 : inflation dûe au renchérissement des importations, perte très conséquence de notre pouvoir d’achat, fonte de la valeur de nos économies et de nos retraites, fuite des capitaux, contrôle des changes… le désastre !

Grosses difficultés de nos PME pour exporter (taux de change, réglementations à l’import des autres pays), freins à l’importation en France des composants fabriqués à l’étranger, paperasserie et ralentissement généralisé de l’économie

Un éclatement de l’Europe aurait des conséquences planétaires sur les grands équilibres politiques et économiques mondiaux

Techniquement, la mise en œuvre de la sortie de l’union européenne et de l’euro va présenter des difficultés considérables pour tous les acteurs économiques :

Il va falloir convertir en monnaie locale tous les comptes des particuliers et des entreprises

Le retour vers des monnaies nationales va créer des mouvements considérables de fuite des capitaux vers les monnaies fortes,

il va falloir renégocier des accords de libre échange partiel ou totaux avec chaque pays individuellement,

il va falloir battre monnaie et gérer des taux de change avec chaque pays européen,

il va falloir changer les logiciels de toute la finance interbancaire et des banques elles-mêmes

il va falloir changer tous les logiciels de gestion de toutes les entreprises européennes qui exportent ou importent un tant soit peu, pour gérer le franc, les autres devises, les taux de change moyens et de fin de période, … !

il va falloir pour ces mêmes entreprises, investir également dans des logiciels de reporting et pilotage permettant d’identifier des risques supplémentaires liés à des évolutions de taux de change avant de signer un contrat ou de faire un investissement,

il va nous falloir recruter une armée de douaniers pour mettre fin au libre-échange, taxer les biens à l’entrée en France et vérifier les identités des immigrants

un « bordel noir » qui va coûter des centaines de milliards d’euros à la France et à l’Europe de façon totalement improductive. Un retour aux années 60… .

D – Une candidature passionnante :

Ce que les citoyens qui vous connaissent apprécient énormément chez vous :

Le sens de la France et de son indépendance

La compétence juridique et politique, et la culture générale historique et littéraire

L’honnêteté intellectuelle et la stature morale

Le grand intérêt de vos conférences sur internet

Ce que les citoyens qui vous connaissent, redoutent dans votre programme :

Une vision trop partielle des difficultés de la France et de la vie quotidienne des français

Une solution miracle qui va résoudre par on-ne-sait-quel-mécanisme tous ces problèmes : « la sortie de l’Union Européenne, de l’Euro et de l’OTAN »

Les conséquences économiques et politiques dramatiques de cet isolationisme

Une absence de solutions en réponse aux autres problèmes

La démarche – parfaitement honorable, mais inévitablement limitée – d’un homme seul qui ne sait pas s’entourer d’une équipe qui viendrait adjoindre ses compétences aux siennes, contribuer à son programme, et enrichir sa crédibilité et son audience

CONCLUSION

En conclusion, la sortie de l’Union Européenne, de l’Euro, et de l’OTAN, ne peut pas être un but en elle-même. Elle ne peut être qu’un moyen au service d’objectifs plus ambitieux : lesquels ?

Si nous sommes en difficulté par rapport à l’Europe, l’Euro et l’OTAN, c’est principalement parce que nous sommes incapables d’avoir un budget équilibré et une dette sous contrôle : la France n’a plus d’argent ! D’autres pays européens s’en sortent beaucoup mieux financièrement, tout en ayant une croissance supérieure à la nôtre et un taux de chômage beaucoup plus faible. Notre situation est devenue précaire, et il est probable que la France soit à nouveau dégradée à court terme par les agences de notation internationales.

J’attends d’un candidat à la présidence de la république, qu’il porte avec l’Allemagne un projet fort pour l’Europe, et qu’ensemble ils sachent utiliser la menace de quitter l’union européenne et l’euro pour provoquer une modification des statuts, un nouveau traité, avec des nouveaux standards européens (qualité des produits, écologie, statut des travailleurs…) et de réelles frontières européennes.

La sortie de l’union européenne, de l’Euro et de l’OTAN serait alors la solution de dernier recours, avec les conséquences que l’on devine, et une génération sacrifiée sur l’autel de la « crise économique » - et surtout politique - française, faute d’avoir fait les réformes nécessaires : repli sur soi, appauvrissement général, corruption, déclin. J’espère léguer à mes enfants une France rayonnante dans une Europe forte et dynamique : travaillons encore à sortir de nos difficultés actuelles par le haut. Les français attendent toujours la candidature d’une personne qui saura les guider dans cette voie.