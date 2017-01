François Bayrou en pleine résolution nationale

@lermontov : Rakoto ne vous « fourgue » rien, il essaye d’analyser et il y réussit assez bien. A mon avis aussi le train est passé pour Bayrou, il n’y est pas monté au bon moment, c’est trop tard. Et chaque jour qui passe fait les affaires de « l’Emmanuel ».

Par contre Bayrou peut essayer de se positionner pour le troisième tour, celui dont persnne ne parle et qui sera si important ! Parce qu’une élection de Macron ne suffira pas à lui donner le pouvoir .... Il va bien falloir élire des députés qui adhérent plus ou moins à ses idées, et il faudra racler les fonds de tiroirs pour en rassembler assez pour atteindre la majorité. Bayrou et les centristes restent donc très importants pour la suite.