François Bayrou sycophanté.

Au MoDem, il y avait François Bayrou ... et Sylvie Goulard.



Les Etats-Unis achètent des hommes politiques français !

Les Etats-Unis paient des hommes politiques français pour faire la promotion de la construction européenne !

D’octobre 2013 à janvier 2016, la ministre des Armées Sylvie Goulard était payée 10 000 dollars par mois par un organisme américain chargé de faire la promotion de la construction européenne !

Lisez cet article ahurissant :

Sylvie Goulard a été rémunérée pendant deux ans par un think tank américain.

Sibyllin, Le Canard enchaîné évoquait cette semaine des « ménages » quand elle était eurodéputée. Sur sa déclaration d’intérêts au Parlement de Strasbourg, Sylvie Goulard mentionne d’elle-même un poste de « conseiller spécial » auprès de l’ "Institut Berggruen« pour des revenus »supérieurs à 10.000 euros mensuels".

Selon nos sources, via sa propre société de conseil, elle a été rémunérée par cet institut d’octobre 2013 à janvier 2016. "Tout était déclaré et ces sommes étaient brutes", insiste un proche de l’ancienne ministre.

Créé et financé par Nicolas Berggruen, fils du richissime marchand d’art Heinz Berggruen, l’institut Berggruen, dont le siège est en Californie, est une organisation à but non lucratif chargée de "réfléchir aux systèmes de gouvernance". Sylvie Goulard, qui se destinait au Quai d’Orsay, a-t-elle été bien inspirée d’être appointée par cet organisme pendant plus de deux ans, pour près de 300.000 dollars ? "Le Berggruen fait la promotion de l’Union européenne et contribue au débat d’idées« , jure-t-elle, parlant »d’un non-sujet"… à plus de 10.000 dollars par mois.

http://www.lejdd.fr/politique/mais-pourquoi-sylvie-goulard-a-t-elle-quitte-le-gouvernement-3371234