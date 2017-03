François Fillon : Autopsie d’une arnaque annoncée

...ou comment détourner 17 millions d’euros.

Comme beaucoup de Français qui s’intéressent à l’actualité et plus particulièrement à la campagne électorale en cours, j’ai suivi tous les rebondissements des affaires dont FRANÇOIS FILLON fait l’objet et j’ai essayé de me mettre à sa place et de comprendre son entêtement et son acharnement, car il me semble évidemment, que même au fond de lui-même, FRANÇOIS FILLON sait très bien que sa candidature n’est plus tenable, car courue d’avance. Il sait pertinemment qu’il a déjà perdu. Pour quelles raisons alors, s’obstine-t-il tout de même, envers et contre tous, jusqu’à trainer sa propre famille dans le sillon infâme de ces casseroles, et jusqu’à renier sa propre parole, lui, qui s’était engagé devant les Français lors des Primaires, que nul candidat mis en examen ne saurait prétendre à la fonction présidentielle ?

C’est oublier, ce qui fait marcher le monde ici bas : Le pognon.

Tel un bon roman policier d’Agatha Christie, il y a tout de même 17 millions de bonnes raisons de s’accrocher à sa candidature, car c’est là, le trésor de guerre que FRANÇOIS FILLON vient de s’arroger en se maintenant candidat à l’élection présidentielle : 17 millions d’euros. Vous savez, les fameux 2 euros que chaque électeur de la Primaire de la Droite et du Centre a accepté de payer (Du jamais vu dans une démocratie, en ce qui me concerne).

FRANÇOIS FILLON, en fin manipulateur, a déjà fait en sorte que les 17 millions restent dans sa poche, quoi qu’il arrive.

Etape 1 : Planquer et sécuriser le pognon

Les 17 millions d’euros n’ont pas nourri les caisses des Républicains, mais bien celles de son micro-parti, ce qui d’ailleurs agace bien du monde au sein même du parti des Républicains. Grisbi dans les poches. Check !

Etape 2 : Faire mainmise sur les Primaires

Les statuts de la Primaire de la Droite et du Centre, sont formels : C’est bel et bien, le candidat désigné par le résultat des Primaires, et lui seulement, qui peut prétendre au pécule des dons des électeurs de la Primaire de la Droite et du Centre. En tant que seul candidat, sans même un suppléant, personne pour lui piquer le grisbi. Check !

Etape 3 : Eliminer tout remplaçant potentiel

Les rédacteurs des statuts de la Primaire de la Droite et du Centre (ils doivent aujourd’hui s’en mordre les doigts), n’ont pas jugé bon de prévoir d’alternative en cas de défection du candidat désigné. En dehors du cas FRANÇOIS FILLON, l’embarras aurait été le même si le candidat avait été en incapacité (maladie, décès …).

Si déjà on veut copier sur nos amis américains ce fabuleux modèle que sont les Primaires (Des Primaires US 2016 d’un niveau incomparable), on aurait tout de même pu prévoir un suppléant comme c’était le cas avec Trump/Pence, et Clinton/Kaine. En tous les cas, de ce côté, c’était du tout cuit pour FRANÇOIS FILLON. Pas de suppléant ni remplaçant. Check !

Etape 4 : Faire jouer la montre

jusqu’au 17/03/2017 00h00. Nous sommes aujourd’hui à J-40 du 1er tour, mais là n’est pas l’astuce du plan François Fillon. Nous sommes finalement à J-3 du dépôt des 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l’élection présidentielle. Quelle que soit la diatribe, les rebondissements et les nouveaux éléments dans les enquêtes à son encontre (il faut tout de même préciser, qu’il y a pas moins de 5 chefs d’accusation qui se profilent contre FRANÇOIS FILLON), il faut TENIR. Ce n’est pas facile face à l’opinion publique, face aux frondeurs, mais diantre, il y a tout de même 17 millions d’euros à la clé. Eh bien la montre tourne depuis le 24 janvier, date des premiers déboires. Check !

Car là est toute l’astuce de FRANÇOIS FILLON. Passé le 17/03/2017, le parti des Républicains ne sera plus en mesure de proposer de candidat. Et c’est bien à partir de cette date, que je suis convaincu que FRANÇOIS FILLON pourra orchestrer son départ de la course en toute tranquillité (Histoire de faire un semblant de bonne conduite).

C’est là, la finalité de son plan machiavélique : S’il n’y plus de candidat investi par la Droite et le Centre, alors il n’a plus à rendre les 17 millions d’euros !!

Certes, il devra nécessairement faire face à des amendes si les soupçons se confirment (je ne reviendrais par sur les différents montants et affaires, mais la liste est aussi longue que les bras de certains de ces généreux donateurs), mais rien de quoi sérieusement entamer son pactole de 17 millions d’euros.

En somme, FRANÇOIS FILLON est en train d’orchestrer un réel hold-up d’argent… à nouveau public, celui des électeurs de la Primaire. Décidément, FRANÇOIS FILLON voue une vraie passion pour l’argent public.

Enfin, tout ceci me fait bien rire. Nous voilà devant un braquage qualifié en bonne et due forme, et même les cadors du Parti Républicain semblent hébétés, aveuglés, devant l’évidence qui se profile. A leur place, je désamorcerais la bombe FRANÇOIS FILLON à l’instant, et récolterais dès maintenant des parrainages pour un autre candidat, n’importe qui, de manière à pouvoir au moins apercevoir l’ombre d’une chance de récupérer le grisbi, et court-circuiter François Fillon, s’il n’est pas déjà trop tard. En tous les cas, les jours du Parti Républicain sont comptés, et le Titanic FRANÇOIS FILLON entrainera bien des victimes dans son sillage lorsque, comme disent les américains, « la merde frappera le ventilateur », car bien du monde s’en prendra dans la gueule.