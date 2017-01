François Fillon, gaulliste et chrétien assumé

@non667





retour à l’étalon or ? FAUX : les accords de Bretton-Woods qui ont été imposés par les USA en 1944 n’ont jamais été remis en cause et sont hélas) toujours d’actualité. En 1965, le fait que la France change en or une partie de ses avoirs en dollars ému certains économistes, mais on était loin de l’« étalon or » qui n’existait plus depuis 1914. «

Certes, la fin sans rudes secousses du « Gold Exchange Standard », la restauration de l’étalon -or, les mesures de complément et de transition qui pourraient être indispensables, notamment en ce qui concerne l’organisation du crédit international à partir de cette base nouvelle, devront être concertées posément entre les Etats, notamment ceux auxquels leur capacité économique et financière attribue une responsabilité particulière.

» Cette conférence de presse de De Gaulle n’a jamais été suivie d’effet. Il s’agissait d’un coup de bluff.