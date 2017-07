François Léotard ou la posture libérale en France

La catastrophe du bararge de Malpassé a fait couler beaucoup d’encre, les négligences, manquement aux règles élémentaires de sécurité (le cours d’eau étaient connu pour son régime fantasque, de même la fragilité des rives et contreforts depuis les Romains qui avaient renoncé à y établir un captage) et fuit suivie d’un procès fleuve dont le but apparent était d’évacuer toute responsabilité des maitres d’ouvrage, d’œuvre ainsi que les autorités politiques locales.





Parmi les erreurs majeures commises durant l’édification de l’ouvrage (ce choix d’un barrage voute dont l’épaisseur à son faite était de 1,50 m, le défaut de stabilité des rives, celles qui ont cédées, une absence de prise en compte des régimes hydrauliques du Reyran, l’absence de plan des prévention des risques qui aurait permis d’évacuation des riverains alors que le débordement de la retenue était engagée et devenue incontrôlable : « il se produit des suintements à l’aval de l’ouvrage devenant de véritables sources à mesure que l’eau monte. On décide néanmoins de ne pas ouvrir la vanne de vidange pour éviter des dommages au chantier de construction du pont de l’autoroute A8, situé 1 km à là » )

notons surtout l’absence d’étude géologique préalable,

Ces fautes sont directement imputables aux consignes d’économie imposées par les autorités de la commune de Fréjus, à la gestion globale, conception réalisation, exploitation de l’ouvrage, PPI inexistant par l’autorité publique.

L’histoire ne dit pas quel fut le coût humain ds pots de vins versés et détournements réalisés à cette occasion.

Responsables techniques et politiques, tous furent disculpé par la justice dont la mansuétude n’étonnera personne, aucune charge ne fut retenu à l’eception de la nature et de la combinaison de facteurs imprévisibles.

idem catastrophe du tunnel du mont Blanc qui vit comparaitre à la barre du Tribunal Raymond (Barre) et si mes souvenirs sont exacts E Balladur,

voire les errements de la communication officielle (Prof Pellerin) après la catastrophe ed Tchernobyl.





Le cabinet d'étude Coyne et associé continua à prospérer,

la classe politique locale aussi.





La topographie et la géologie du site n’étaient pas favorables à une voûte très mince qui exige une gorge étroite et une roche très résistante : le premier et seul géologue consultéN 1 au seul niveau des études préliminaires, avait conseillé la construction d’un barrage-poids plus en amont ; il ne fut pas écouté et n’a plus été consulté ; l’« étude » géotechnique se réduisit à un levé géologique de terrain et à quelques sondagesmécaniques ; il n’y eut pratiquement aucun suivi géotechnique de chantier.









