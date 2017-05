Front National chronique d’un suicide programmé

La Logique politique, à supposer qu'elle existe, à laquelle s'ajoutaient le parcours solitaire, faute de ralliements pour le second tour, le fameux plafond de verre, faisaient que le Front National n'aurait certes pas gagné les élections, mais aurait pu faire un bon score, au dessus de 40%, ce qui lui aurait permis d'aborder les législatives avec une dynamique de succès lui assurant au minimum un groupe à l'Assemblé Nationale, ce qui n'aurait été que le processus démocratique normal vu son poids dans la représentation nationale.

Tout concourrait à cette hypothèse,

Le quinquennat catastrophique

La dédiabolisation en marche du parti par l'exclusion du père.

Le socle puissant et fidèle des électeurs FN qui ne cachaient plus leur vote, mais affichaient ouvertement leur d'adhésion au FN

La conquête du pouvoir, il ne fallait pas rêver, le cordon sanitaire serait impitoyable et le système politico judiciaro médiatique qui a mis MACRON sur orbite ferait barrage.

Onfray explique comment Macron a été élu

Mais la confirmation d'une troisième force importante en vue d'une coalition future des droites pouvait se faire jour.

L'éclatement des droites, le lynchage de Fillon l'implosion des gauches le duel des egos entre MELENCHON ET HAMON, étaient des atouts, le FN était la seule force solide, soudée, avec des élécteurs non volatils.

Mais le FN avait un talon d’Achille ses conseillers en communication et sa stratégie vis à vis de l'Europe.

Ils ont réussi l'exploit de transformer l'or en plomb.

L'EURO

Première erreur fatale. Tabler la réussite du programme sur la sortie de l'Euro, éloignait du vote FN toute une partie de l'électorat importante et en premier les retraités.

Tous les médias, tous les politiques, toute l'Europe se focaliseraient sur cette sortie de l’Euro, on ne parlerait que de cela.

Alors que les 'stratèges' FN auraient dû s'orienter vers une préconisation d'une négociation des traités Européens pour plus de souveraineté, plus de protectionnisme intelligent et une gestion de l'immigration des frontières pérennes.

Ces négociations auraient duré plusieurs années, avec au bout un référendum éventuel sur la sortie de l'Euro.

THÈMES FORTS DU FN

L'arrêt de l'immigration, l'arrêt du regroupement familial, le contrôle des frontières, des mesures anti Islam radicalisé, le droit du sol, la fermeture des mosquées salafistes, le renvoi des Imams radicaux,les mesures contre les binationaux radicalisés, la suppression de l'AME, régler le problèmes des Zones de non droits, appliquer la tolérance zéro.

Tous ces thèmes qui sont approuvés par une grande majorité de Français, dans une fourchette allant de 57% à 85%, auraient dû être martelés et ne pas céder la première place aux problèmes économiques, partie faible de son programme, avec son numéro de patinage artistique sur l'euro, qui lui a valu de se retrouver au sol.

LE NAUFRAGE DU DÉBAT

Alors là autodestruction totale, des erreurs de stratégie de communication impardonnables. Que des mimiques et des cris sans aucune portée.

Un seul objectif semblait fixé au départ par les conseillers en communication du FN, déstabiliser Macron par des attaques violentes.

Mais 'le bougre' sort de grandes écoles où l'on apprend à gérer ce genre de conflit, et ses conseillers ont été très bons.

Sa tactique a été parfaite. Le match de boxe déplorable qui tenait lieu de débat s'est terminé par un KO technique.

Les conseillers de marine Le Pen n'avaient pas prévu de plan B, c'est là une grande erreur incompréhensible. Si la déstabilisation n’était pas possible, il fallait très vite changer de tactique, revenir à un dialogue moins agressif, se retrancher derrière ses thèmes de prédilection, dénoncer sereinement les faiblesses de Macron sur certains sujets,

où elle a l'appui des électeurs et où lui est flou,et dans les cinq dernières minutes attaquer tous azimuts, toujours dans la retenue gestuelle.

Résultat définitif, celui que l'on connaît, une prise de pouvoir incontestable de Macron et le travail des dernières années du FN détruit.

Des électeurs déboussolés par l'ampleur des erreurs et du résultat qui en découle, et des législatives qui vont rapporter des miettes à ce parti.

Un FN en pleine crise, Phillipot que va sûrement payer ses erreurs de stratégie, Marine Le Pen qui a montré ses limites, un programme à revoir, une remontée à effectuer dans des conditions très difficile.

Comment rassembler tous ces gens déçus autour d'elle, et les motiver.

Les hésitants eux seront partis ailleurs.

Le seul espoir du FN dans le futur, Marion Maréchal, qui n'était pas d'accord avec le programme et elle avait raison, qui s'éloigne intelligemment pour ne pas être éclaboussée par les dissensions qui vont suivre cette déroute, et qui reviendra pour être Calife à la place du Calife Marine.

Avec surtout l'objectif de relancer son parti, si comme le pense le FN, MACRON délaisse les problèmes sécuritaires, identitaires, de laicité, d'immigration, sur lesquel il ne s'est pas attardé pendant sa campagne, pour se consacrer uniquement à ce pourquoi il a été élu, toujours plus d'Europe, toujours plus de Mondialisme, privilégiant chez nous le multiculturalisme, et le communautarisme.