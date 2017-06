GM&S Industry

Le deuxième employeur privé du département de la Creuse avec 283 salariés, sous-traitant des pièces automobiles pour PEUGEOT et RENAULT, est menacé de liquidation judiciaire. La date butoir ayant été fixée le 23 juin 2017 par le tribunal de commerce de Poitiers. L'entreprise GM&S Industry a été placée en redressement judiciaire au mois de décembre 2015, le troisième redressement en huit années, force est de constater que la situation s'est irrémédiablement dégradée. Le 11 mai 2017, les salariés prenaient possession des lieux et disposaient des bonbonnes de gaz sur le site de La Souterraine, menaçant de tout faire exploser. Trois jours plus tard, les français découvraient le nom de leur nouveau Président de la République.

Le président MACRON s'est finalement entretenu le 9 juin 2017 avec les représentants des salariés de GM&S mais il ne leur a proposé aucune autre porte de sortie que celle déjà prévue par la loi Florange. Le destin de GM&S Industry était scellé, une autre usine vouée à mourir si aucun repreneur sérieux ne se présentait. Les images diffusées par BFMTV nous ont dévoilé le président MACRON en train de reproduire un pas de danse, comportement immature de rockstar, après son bain de foule à Bellac. Rappelons qu'il avait dédié une partie de sa matinée à jouer au standardiste à l'élysée, une opération de communication destinée à atténuer les retombées médiatiques de son déplacement prévu durant l'après-midi avec les salariés de GM&S.

Le 20 juin, le nouveau député élu de la Creuse, parti REM, Jean-Baptiste MOREAU, rencontrait les salariés de GM&S et leur déclarait : « Le président Macron n'est pas le Père Noël, et je ne suis pas magicien ». Ces propos faisaient simplement écho à ceux prononcés par le président quelques jours auparavant. Si l'impuissance de nos politiciens est patente face aux effets de la mondialisation, leur communication est infantilisante et méprisante, tout le monde est conscient des enjeux économiques, particulièrement les citoyens qui sont les premières victimes. En revanche, nos politiciens semblent véritablement croire au « Père Noël » car ils attendent de la main d'oeuvre salariale qu'elle accepte docilement des licenciement massifs sans contestations et sans négociations avec leur employeur, la justice ou le Gouvernement.

Des ouvriers de la SEITA, du site de Riom dans le déparement voisin, étaient venus soutenir leurs collègues de GM&S dans leur lutte ouvrière, eux aussi victimes de la mondialisation, lors de la visite du député MOREAU. Dans le cadre de l'affaire de la SEITA, un syndicaliste de la CGT sous pression a tiré au fusil en direction du PC de sécurité de son entreprise. Il a été condamné à trois mois de prison ferme. L'acte d'un homme désespéré qui venait de passer 30 heures consécutives sur place. Les 239 salariés de la SEITA assistent aussi impuissant à la délocalisation de leur gagne pain vers des pays aux contraintes fiscales et sociales plus avantageuses.

Le destin de l'usine de La Souterraine est intimement lié à de multiples rachats depuis 1997 avec cinq repreneurs différents, l'avant dernier étant ALTIA qui avait fait l'acquisition du site en 2009. Selon l'Humanité, « le rapport d’un expert mandaté par la CGT, les loyers acquittés par les différentes sociétés du groupe à la SCI auraient atteint des niveaux exorbitants. À titre d’exemple, le site de La Souterraine (Creuse) aurait versé en 2011 473 688 euros de loyer annuel, soit près de 200 euros le mètre carré ! Pour mémoire, les prix moyens des locaux industriels dans le Limousin tournaient alors autour de 34 euros le mètre carré, et de 84 euros pour les bureaux. La SCI se serait donc gavée au détriment de la bonne santé financière du site. Cette gabegie n’a fait que charger une barque déjà très proche du naufrage ». Ainsi les dirigeants d'ALTIA, propriétaire des murs de l'usine de La Souterraine, percevaient un loyer par l'intérmédiaire de la SCI Stamping.

Même le spécialiste du sauvetage des entreprises en redressement judiciaire, Michel RESSEGUIER, a été impuissant après un passage de deux mois durant l'été 2014 à la tête d'ALTIA. « Lorsqu’une filiale “X” avait besoin d’argent, c’est la filiale “Y”, en meilleure santé, qui s’endettait pour lui prêter les fonds. À ce jeu, même les entreprises rentables finissaient par s’asphyxier. Les fournisseurs mal payés refusant de livrer le matériel en temps et en heure, les pièces devaient parfois être transportées le jour même, par taxi » ! Que dire après une telle débâcle, l'Etat français était entré au capital d'ALTIA par le biais de la Banque Publique d'Investissement (BPI France) et détenait 20% des parts. Les 80% restant étaient contrôlés par le trio fondateur d'ALTIA, le Pdg Patrice DURAND, le directeur financier Patrick ADOLF et Nicole COHEN, également présidente de la SCI Stamping.

Ainsi 18 millions d'euros, l'argent du contribuable, a été investi par l'Etat pour tenter de stabiliser le navire ALTIA. Malgré une trésorerie famélique, ALTIA investissait encore en rachetant l'entreprise CADDIE à la barre des tribunaux en 2012. Pourtant, un premier courrier des syndicats adressé à Guillaume BARDY, le 20 octobre 2011, l'alertait sur les difficultés de trésorerie rencontrées par la holding ALTIA. Notons que le rachat de CADDIE a tout de même couté 1,9 million d'euros en 2012. Guillaume BARDY était directeur d'investissement pour la BPI France et avait l'avantage de siéger au conseil d'administration d'ALTIA. A la fois au four et au moulin, il ne pouvait ignorer la situation économique du groupe qui représentait alors 48 filiales dans le monde pour un effectif de 3 000 salariés dont 1 500 en France. ALTIA a été placé en liquidation judiciare au mois d'août 2014, l'usine de La Souterraine, rebaptisée GM&S, a été acquise au prix de 3 euros par Gianpiero COLLA au mois de décembre 2014. GM&S ne s'est jamais remis de ce dernier changement de propriétaire. L'italien aurait également encaissé 740 000 euros du CICE en 2015, une belle plus value pour un investissement de 3 euros sur deux ans.

Le seul repreneur connu à ce jour est GMD mais l'offre de reprise officieuse ne concernerait que la moitié de l'effectif, cette option a été refusée par les salariés. Demain, le tribunal de commerce de Poitiers va décider de prolonger le redressement judiciaire, ce qui impliquerait encore un soutien financier de l'Etat français qui avait déjà investi 18 millions à perte, ou de procéder à la liquidation judiciaire, une hypothèse très vraisemblable.

Le Président MACRON n'est pas le Père Noël, certes, c'est une question de perspective car vu de l'étranger il doit être perçu comme tel. Depuis son arrivée à l'Elysée comme numéro 2 du cabinet présidentiel jusqu'à sa démission du ministère de l'Economie en 2016, la France a cédé ALSTOM énergie, ALCATEL-LUCENT, TECHNIP, NEXTER, STX FRANCE, SFR, NUMERGY, LAFARGE, ARC INTERNATIONAL, le CLUB MED, privatisé trois aéroports français, Nice, Lyon et Toulouse, imaginez l'augmentation des investissements étrangers durant cette courte période de 4 ans, elle est inique. Sans parler du dépeçage de dizaines d'entreprises françaises comme AGORA DISTRIBUTIONS (enseignes TATI, FABIO LUCCI + 2 autres), MiM, VIVARTE, GM&S, WHIRLPOOL à amiens, MICHELIN annoncé ce jour, SEITA de Riom, ECOPLA etc...

Pour limiter les investissements étrangers, le Président MACRON pouvait utiliser le décret MONTEBOURG n°2014-479, l'a-t-il fait ?

F.D Free Democracy