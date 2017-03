GOPE 2017 #Présidentielle l’UE publie le programme du prochain président, pour y échapper, une nécessité, le FREXIT populaire !

Pendant que la campagne électorale fait rage en France, la Commission Européenne elle, écrit le programme du prochain président.

Car c’est bien à Bruxelles que les décisions sont prises, par et pour les multinationales, la finance, en un mot l’oligarchie capitaliste.

Il suffit de lire les ordres donnés par la Commission Européenne avec ses sinistres GOPE (Grandes orientations de politique économique), établis dans le cadre du semestre européen. Elle y indique quelles sont les priorités du patronat, les réformes à mener et vérifie que les ordres donnés en 2016 ont bien été exécutés. Chacun pourra constater que la Commission Européenne se félicite de l’application – à grand coup de matraques de grenades et de 49.3 de la Loi Travail qu’elle a commanditée.

La France présente des déficits excessifs. Dans un contexte de faible croissance de la productivité, une dette publique élevée et une faible compétitivité implique un accroissement des risques, avec des conséquences au delà des frontières nationales. La compétitivité a commencé à s’améliorer et le commerce extérieur s’est stabilité ces dernières années. Toutefois, les gains de productivités obtenus compensent une accroissement plus rapide de la compétitivité cout en dépit des mesures pour réduire le cout du travail et d’une évolution modérée des salaires. Les entreprises non financières ont retrouvé leurs niveaux de profits de 2013, mais continuent à peser sur l’investissement. La dette gouvernementale continue d’augmenter en dépit d’une décélération de son évolution à la hausse, et son risque d’insoutenabilité à moyen terme est élevé. Les derniers engagements politiques ont été traduits en actes pour améliorer le fonctionnement de la production et du marché du travail et la compétitivité des SMEs. Alors que les récentes réformes constituent un progrès notable, certaines déficits politiques demeurent à mener et de nouvelles actions sont nécessaires, notamment pour améliorer l’efficacité de la dépense publique et des taxations, pour réformer le salaires minimum et le système d’assurance chômage, pour améliorer le système d’éducation et l’environnement des affaires Commission Europenne, GOPE 2017 – 22 février 2017

Oui le rapport du 22 février de la Commission Européenne démontre qu’il n’y a pas de démocratie dans le cadre des traités européens. l’UE, il faut en sortir pour s’en sortir comme l’explique inlassablement les militants communistes. Eux qui au sein du PRCF ont été les premiers et longtemps les seuls à se battre pour le Frexit. Et qui ne peuvent que se réjouir de l’engagement croissant du mouvement social et des progrès en ce sens de la candidature Mélenchon qui à Rome vient d’indiquer préparer la sortie de l’UE.

www.initiative-communiste.fr joue la transparence, et loin des labyrinthes du site internet de la Commission Européenne , met à disposition des Français le programme présidentielle de la Commission Européenne. Le véritable programme des Hamon, Macron, Fillon ou Le Pen qui encore récemment a à confirmé qu’elle ne sortirait pas de l’UE si elle était élu présidente, rassurant ainsi le MEDEF et ses soutiens du système médiatique.

Chacun pourra ainsi constater à la lecture de ces pages d’où proviennent les mesures austéritaires, pour écraser les salaires, briser la Sécu, privatiser les services et entreprises publiques, balayer l’assurance chômage et faire exploser les profits qui figurent en bonne place des programmes d’un Benoit Hamon claironnant qu’il veut céder encore plus de pouvoir, d’un Fillon se déclarant « européen » ou d’un Macron de retour d’une visite à Berlin où il est allé prendre ses ordres auprès de Angela Merkel.

Dans ce contexte, un seul vote puissant peut dégager cette dictature qui ne dit pas son nom, en rassemblement les travailleurs, le vote Jean Luc Mélenchon. Un vote qui sera d’autant plus puissant et important, un vote qui peut être majoritaire si ce dernier, en responsabilité fait l’effort de poursuivre la clarification de son programme en parlant plus clairement du Frexit populaire, indispensable pour mener une politique démocratique, de progrès social et écologique. La meilleur garantie pour cela est de rejoindre sur le terrain les militants du PRCF !

JBC pour www.initiative-communiste.fr

source : http://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/gope-2017-presidentielle-lue-publie-programme-prochain-president-y-echapper-necessite-frexit-populaire/

Pour lire les ordres 2017 de la Commission Européenne à la France, et son évaluation de l'application des ordres 2016, cliquez sur le lien ci dessous.

COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 22.2.2017

SWD(2017) 75 final

EMPTY

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION

Rapport 2017 pour la France

comprenant un bilan approfondi des mesures de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques

accompagnant le document :

C

OMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, À LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE ET À L’EUROGROUPE