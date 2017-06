Gouvernement Neuf Conséquences à La Normande

La politique actuelle reste une permanente à refaire presque à neuf Le Panda Impossible d'avoir un présent, sans notre passé hitorique, pour un meilleur espéré à tous les réels citoyens Le Panda

Ce qui peut surprendre le plus c’est la masse de régaliens et axé plus à gauche. A ne pas en douter. Il y a travail de haute couture, sur demande je peux fournir copies de courriers échangés avec : Chirac, Mitterrand, Sarkozy, cela serait plus que surprenant. Là le silence imposé. Le Canard finira à l’orange, ou à déguster à la suite du premier Conseil des Ministres dès le lendemain ? Cela promet de belles passes d’armes entre le Gouvernement à L’Assemblée et la Cour du Sénat. Quels sont les réels pouvoirs des nommés ? Bayrou aura des yeux et des oreilles à L’Elysée. En Marche Duperies : Aucune Victoire ni F.N ni France Insoumise Alors jetons un coup d’œil sur la composition du nouveau gouvernement ici ! Nominations vidéos en live à 19 h 55 le jour de la fête de la musique et de la journée d’ouverture de l’été ! Macron transgresse, mais oui ! Où se trouve le changement ? Le rôle des femmes reste plus actif Macron s’est recadré ? Nous sommes devenus des pions que les extrémistes djihadistes font tomber comme des quilles à leur convenance en nous braquant à distances et sur notre propre territoire, le plan vigie pirate une vaste fumisterie. En partant de président de la République aux représentants élus aux législatives en cette année 2017, les duperies sont de taille. Après l’imposture En Marche, en finir avec la Vè République. Lorsque j’ai publié ici mes opinions sur Macron j’avais mille fois raisons c’est ce que je pense, à vous de vous faire vos opinions. Sur Bayrou et Grégory Villemin les articles sont ici. Le favoritisme ne mène nulle part, sinon qu’à couper l’élan des internautes rédacteurs ou tous autres intervenants, ceux qui veulent d’un vrai débat. Jamais autant d’énarques, ni du dit sexe faible, position de la Ministre de Justice va servir à Bayrou ? Pour mettre une note d’humour si possible il sera plus question de refuser de faire le ménage les courses partages complets. Les normands tels les vikings en force, sont quatre.

Monsieur le Premier Ministre vous êtes un menteur 50 Minutes

La fin de la Vè République est devenue inéluctable. Elle est probablement la seule leçon durable à retenir des élections législatives, qui voient le triomphe absolu d’un parti extraordinairement minoritaire. Démonstration de ce leurre ! Ils sont déjà nombreux à trainer des casseroles, déductions diverses comme le rappelait Charles de Gaulle : « Les français sont des veaux » à priori cela perdure. En se penchant sur l’élection d’Emmanuel Macron, c’est une élection par défaut, une évidence incontournable, tout comme celle de ses députés les explications : Ni les uns ni les autres ne sont élus par une majorité des électeurs.

Richard Ferrand quitte le gouvernement, le malaise vient de ses problèmes ?

Empêtré dans les affaires depuis plusieurs semaines, Richard Ferrand, député du Finistère (6e circonscription) réélu dimanche, va quitter le gouvernement pour prendre la tête des députés REM à l’Assemblée. Nommé dans la foulée de la victoire d’Emmanuel Macron, il était ministre de la Cohésion sociale et des territoires. Ce premier lieutenant du nouveau président de la République a accepté de démissionner lundi, selon BFM TV. http://www.lepoint.fr/legislatives/en-direct-legislatives-suivez-les-reactions-des-politiques-19-06-2017-2136401_3408.php Belle entourloupe de Macron.

Lorsque nous constatons ce qui vient de se passer à nouveau sur les Champs Elysées et que la personne était fichée « S » en ayant la position d’islamiste extrême. Il y a des mesures à prendre une évidence. Le MoDem n'est plus représenté au sein du gouvernement il l’ait plus qu’avant . Mercredi 21 juin, le garde des Sceaux, François Bayrou, et la ministre des Affaires européennes, Marielle de Sarnez, ont quitté l'équipe gouvernementale, dont la nouvelle composition doit être annoncée dans la journée. Le Garde des Sceaux annonce sa démission. A l'AFP, le ministre de la Justice a annoncé qu'il ne participera pas au deuxième gouvernement d'Edouard Philippe. "J'ai pris la décision de ne pas faire partie du prochain gouvernement. Je donnerai une conférence cet après-midi à 17 heures", a déclaré le président du MoDem sans donner davantage de précisions à ce stade. En tant que garde des Sceaux, François Bayrou était notamment chargé de présenter une loi sur la transparence de la vie publique. Puis en nous prenant pour des nouilles à manger avec lui à Pau il retourne en jurant sa fidélité à Macron en renvoyant les responsabilités sur les médias, sans distension d’origine c’est le cas de le dire il se planque en l’instant. Mais je vous dirai plus dans quelques jours, surprises ?

Il semble que le F.N risque de devenir le 1er parti de France, en rapportant les propos de Marine Le Pen comment continuer à laisser grandir le nombre de mosquée en France ?

Le fait de voir de plus en plus des quartiers interdits aux français et cela ne date pas d’un jour, mais depuis des décennies dixit : Lorsque nous constatons des écoles musulmanes dites modérées prôner le sens coranique mais à l’inverse de nos convictions. Il ne faut pas hésiter à expulser dans leurs pays sans autre forme ces gens semeurs de morts.

De plus en plus en France en Europe l’ensemble de l’Occident est montré du doigt et pas légèrement par ces forces islamistes qui nous rendent coupables de leurs malheurs ?

Le lien ci-dessous prouve en tous points ce que Marine Le Pen déclare ou pas ?

Djihadistes : encore et toujours la faute de l’Occident ?

Dans chacune des guerres qui a opposé les démocraties à leurs ennemis, l’industrie de la faute, qui consiste à rapporter tout ce qui se fait de mal dans le monde à l’Occident, a prospéré. C’est encore aujourd’hui le cas avec le terrorisme.

Il est indéniable que si Richard Ferrand est mis en examen il ne pourra diriger le mouvement en Marche à l’Assemblée Nationale, mais se trouve de par ce fait déjà sur une voie de garage. Il bénéfice de toutes les protections possibles, le citoyen de base ne pourrait pas prétendre aux mêmes égards. Selon que vous soyez !

Le contexte : l'enquête sur les assistants parlementaires du MoDem

Cette ancienne du MoDem et fidèle d'Emmanuel Macron, explique cette décision par les affaires qui visent le parti centriste : "Dans l’hypothèse où l’enquête préliminaire visant le MoDem conduirait à vérifier les conditions d’emploi de mes assistants au Parlement européen, je souhaite être en mesure de démontrer librement ma bonne foi et tout le travail que j’y ai accompli", a-t-elle précisé. "La mission de défense impose une exigence particulière. L’honneur de nos armées, celui des hommes et des femmes qui y servent, parfois au péril de leurs vies, ne sauraient être mêlés à des polémiques auxquelles ils n’ont aucune part." Il existe des solutions ? Evidemment le tout réside dans le fait d’avoir la volonté de les mettre en place.

Il est évident que les forces de l’ordre n’ont pas les moyens d’agir comme il se doit. Dans la mesure où la présidentielle ait lieu en même temps que les législatives, la France ne serait pas lassée de se rendre aux urnes. Que la liberté de la presse et de tous les médias confondus, cela ne fait pas partie de notre Constitution.

Une nouvelle Loi Républicaine ?

Une Loi devrait voir le jour, interdisant la mainmise de tout appui, quel que soit l’origine des candidats. Cela durant la période que durent toutes les élections, mais chaque candidat pourra disposer à sa convenance de publier en dehors de ses confessions de foi, un journal sur le plan national, voire uniquement sur la région ou la circonscription où il se présente. Utiliser Internet comme moyen de communication, ils sont moins nombreux que ceux que certains peuvent le penser à connaitre le fonctionnement le rôle, autant d’un président que d’un élu.

Ces faits sont survenu par conséquences d’arrivismes et les puissances des partis, à partir du moment où à l’école a disparu « L’instruction civique a 130 ans » « la Morale » la position primordiale du fonctionnement des diverses Assemblées. L’article 7 de la Constitution n’est pas en vigueur ! Démonstration est faite la France attaque des pays qui ne l’agressent nullement en violant le droit de notre Constitution : Paragraphe « 14 »

La démonstration a été faite, mais pour combien de temps ? Que des personnes émanent de la société civile de France peuvent postuler, comme tous devoirs notés, il suffirait tel que le baccalauréat est une offrande, de faire passer aux divers candidats un examen sur la connaissance et les responsabilités que le fait d’être élu représente pour la République. La présomption d’innocence, doit être maintenu, mais en attendant le jugement ou pas suspendre le candidat de sa fonction le gouvernement a menti, Macron a refusé de s’exprimer en Bretagne. La réalité empêcherait tous moyens de pressions et d’ingérences dans le cadre du quotidien concernant chaque citoyen.

Il semble à la vue de ces résultat que la fortune du Mouvement en Marche est faite, il doit prendre garde, ils n’ont pas le droit de se louper aucune loi ne leur impose « la réussite » de leur engagement. Le Congrès le prouve !

Un des partis à avoir résisté peut-être au mieux reste la France Insoumise, n’ayant pas plus d’ancienneté qu’en Marche, ne disposant pas du tout du même appui médiatique, ils pourront former un « un Groupe » Sauf Mélenchon qui joue au dompteur de cirque. L’accord est trouvé former une plus grande puissance en s’alliant avec le Parti Communiste enfin, pourquoi ne pas l’avoir fait à l’époque de la présidentielle ? Quel gâchis !

Le Parti Socialiste est absent par ses murages il va devoir trouver des subventions la démission de Cambadélis le prouve.

Le F.N démontre avec ses élus, qu’il ne se contentera pas de faire figuration.

Les Républicains qui finalement ne tirent pas à gauche, sauvent les meubles, en évitant de faire comme un certain « Palissy » Mais ils font en partie allégeance au pouvoir en place en partiel.

Donner son sang

L’obligation essentielle qui se dégage c’est que la proportionnelle s’impose et non en distiller comme une transfusion sanguine, n’oublions pas que « Le don du sang est gratuit » Reportage du Panda lors des dernières créations de l’ESF ! Regarder le reportage de journalisme d’investigation. Certains vont pouvoir partir en vacances pensez à donner un peu de votre sang cela pourra vous sauver votre vie demain ou ce jour.

Il doit en être de même pour les droits de la France qui doit sortir à divers titres de la part de son président et de son gouvernement de mener une politique internationale qui fonctionne bien mieux que la politique intérieur de la France.

La quintessence s’impose plus que jamais, oui le président représente à l’extérieur l’image de la France et celle de l’ensemble de ces citoyens. Pas toujours dans le bon sens, nous sommes presque plus baignés dans la farine, que les leurres que nous subissons. La duperie est d’une puissance telle, que le président comme les députés ont été élus avec une abstention qui dépasse en certaines régions plus de 65% et sur un plan national 60%. En termes clairs, c’est plus d’1 français sur 2, qui s’est détourné des urnes. Le sens de l’article précédant celui-ci, le démontre, le prouve. L’unification des deux Assemblées donnerait ad vitam aeternam, le sens d’une démocratie en France.

Les explications fournies pour légiférer, correspond à une raison qui ne tient pas la route, qui dépasse les plus grands mensonges du siècle, il y a bien plus efficace, procéder par référendum populaire en laissant le soin au peuple de s‘exprimer.

Le principe même nous le constatons dans tous les actes de vie civile, pénale ou autres, le constat et les sanctions sont rendus « Au nom du peuple français » depuis la création au suffrage universel nous n’avions jamais assisté à une telle débâcle de nos droits.

La démonstration est faite à divers stades, et dicton qui prescrit que « Le silence est d’or et la parole d’argent » cela va se retrouver dans les coffres de la banque de l’Etat seul maitre d’œuvre en la circonstance.

Que les salaires des patrons du CAC 40, soient votés par les salariés, non par les actionnaires, ajoutant à ces derniers les utilisateurs des produits négociés par les dites entreprises.

Réduire le nombre de députés, de sénateurs, des conseillers dans les divers ministères, cela prouvera que nous sommes maitres de la vie sociale et éducative de la France.

En 64 années, nous avons assisté à tellement de supercheries, qu’il faut impérativement que cela cesse, que l’école trouve sa pleine vocation, que l’assistance soit un devoir, non une obligation comme cela est imposé actuellement.

S’il le fallait revenir à un septennat, avec la consultation du peuple éviterait qu’une élection ne soit achevée que déjà nous assistons à la course de la prochaine échéance.

Il semble plus que nécessaire que le minimum vital correspondant au SMIC soit d’office attribué à toutes personnes ayant travaillés dans le cadre légal, éviter la fuite des capitaux de certains via l’étranger pour faire vivre des familles ou autres. Surtout pour tous ceux qui travaillent actuellement, il n’y aura plus de retraites dans un délai maximum de dix années !

Ainsi que de la même façon que tous règlements en espèces est interdits lorsque la somme dépasse 1000 euros, normal cela évite le blanchiment de certains fonds, dont la majorité ne connait la provenance.

Ce qui peut sembler complexe est bien le plus simple à réaliser, une toute petite partie de certaines explications sont prouvées, démontrées, il suffit parfois tout simplement de se dire : Lorsque l’on souhaite quelque chose il faut modestement s’en donner les moyens.

Pour ce faire la France peut et doit prouver durablement, que le haut du panier dégage une odeur qui empêche le bas du même panier de voir le jour pour les acquéreurs, sauf en cas de dernière limite de retourner carrément, l’ensemble du contenu et de tout mettre à plat, en ne gardant après analyses que les bons éléments fruités.

Le Panda

Patrick Juan