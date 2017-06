Grosse tête et chevilles qui enflent, attention danger !

A peine élu grâce en partie à une conjuration politico judiciaro médiatique, je pense que notre Président fait preuve d'une incroyable maladresse diplomatique. Je suis en complète contradiction avec bien sur l'admiration béate de nos médias. L'Extase médiatique est totale. Tout ce que fait Macron est acte parfait et ce que dit Macron parole d'évangile. Certains parlent de lui en le comparant à De Gaulle alors qu'il en est l'antithèse complète, on ose évoquer Kennedy, et pourquoi pas Napoléon.

NAPOLEON POINTAIT SOUS BONAPARTE

C'est vrai que pour trouver un chef d'état plus jeune que Macron il faut remonter à Napoléon.

Si on veut pousser plus loin la comparaison, le coup d'état de 18 Brumaire fut financé par les banquiers, qui eurent plus tard leur récompense.

Dans son discours aussi Macron comme Napolèon veut étonner l'Europe.

Mais des discours aux actes le chemin est pour nombre de gouvernants impraticable.

Deux rencontres au sommet dans ses actes premiers de président, avec les vrais rois du monde.

Très bien, il fallait les rencontrer, l'initiative était bonne, mais vouloir se singulariser, leur donner des leçons est ridicule et dangereux.

Ne pas savoir tenir son rang, sa place, ne pas tenir compte de sa virginité diplomatique, ni du fait que les premiers pas doivent être prudents et respectueux car pleins d'enseignements successifs est une erreur.

Les deux puissants ne se sont même pas fâchés, habitués à la jonglerie des rencontres internationales, il ont laissé ce jeune novice pavaner devant la presse. Ce sont les décisions, les actes qui comptent, et eux savent où ils veulent aller, et avec qui. Les battements d'ailes d'un jeune coq novice en politique les indiffèrent.

MACRON rencontre avec TRUMP

Notre nouveau promu a été jugé sur une bataille de poignée de main.

Il a terrassé son interlocuteur par la vigueur de sa main, terrible et significative, et démontré par là sa supériorité.

Les médias anesthésiés n'ont vu que cela, ce jeu de cour de récréation de jeunes élèves les a séduit.

Pire, Macron ajoutant la forfanterie au ridicule a osé dire que ce geste imbécile était intentionnel.

Pauvre Président, pauvres médias, pauvre France.

TRUMP dénonce l'accord de Paris, alors que Macron pensait qu'il lui avait fait entendre raison.

Patatras, c'est inacceptable, criminel, il met le monde en danger.

Le Point relativisait les conséquences

« Le retrait américain de cet accord pourrait, "dans le pire des scénarios", se traduire par une augmentation supplémentaire de 0,3 degré de la température du globe au cours du 21ème siècle, a estimé vendredi l'ONU »

C'était une promesse de campagne, on ne va pas reprocher à Trump président de tenir les engagements de Trump candidat, on peut regretter cette décision bien sur mais il faut accepter qu'un pays puisse décider souverainement.

Trump parle de renégociations, il faudrait peut être écouter ses propositions ?

On dit même qu'il faudrait 4 ans pour se retirer de cet accord, il ne sera peut-être plus président. Non ! on n'accepte rien, c'est une avalanche de condamnations.

Plus grave le soir même notre Président intervient et tout seul décide que l'union Européenne ne renégociera rien.

Il va arriver à fâcher les autres nations et même Merkel ne supportera pas longtemps ses velléités de prise de pouvoir dans l'Europe.

Macron va encore plus loin dans son erreur, il invite en Anglais s'il vous plaît, les ingénieurs, les scientifiques, et entrepreneurs américains à s'expatrier et venir chez nous Travailler sur le climat.

Plus grave encore, tout est possible, Macron pactise avec les ennemis de Trump pour essayer de le déstabiliser.

Imaginez Poutine qui s'ingérerait dans les affaires Françaises en prenant fait et cause pour Mélenchon dans ses différents avec Macron. C'est irresponsable comme attitude.

Cela va ravir TRUMP et les américains de voir ce jeune homme vouloir leur imposer ce qu'il croit être bien pour eux, et pactiser avec les adversaires politiques de leur président.

On pourrait en rire, si cela ne pouvait avoir des conséquences négatives sur notre crédibilité dans le concert des nations, et mener au désastre en ce qui concerne nos relations avec le pouvoir américain.

MACRON Face à POUTINE.

Mêmes erreurs de comportement

Son arrogance n'a pas ému Le Président Russe, il en a vu d'autres et d'une autre trempe. Il paraissait s'ennuyer en écoutant les rodomontades de notre Président. Son regard impavide ne laissait rien paraître.

Attaque sur la presse russe

Macron dixit :

« Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes. Ce sont des organes d’influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d’influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. »

Il est hors de question que quiconque ose tenir des propos négatifs sur sa personne.

C'est désormais lui qui décide si ce que raconte la presse est juste ou faux, acceptable ou pas.

Poutine n'a même pas répondu, s'il devait relever les propos de certains journalistes chaque fois que la presse Française lui tombait dessus, il y passerait inutilement un temps précieux. Macron a du temps à perdre à amuser la galerie.

Attaque sur le fait de recevoir Marine le Pen

Macron lui, on doit le recevoir partout, Merkel a été honorée de sa visite, mais POUTINE a commis une faute en recevant Marine Le Pen.

C'est juste de l'ingérence, et d'un imbécillité crasse.

Il va se faire botter l'arrière train rapidement mais avec courtoisie et amusement s'il continue dans son comportement si éloigné des règles diplomatiques. le souci c'est qu'il représente la France et les Français, et que l'on va payer cher son 'moi' surdimensionné.

Les médias n'ont rien trouvé d'anormal dans ces attaques inutiles, ils ont été emballés par ce jeune écervelé qui voulait donner des leçons de morale et juger de la politique intérieure Russe.

Ce n'était bien sur ni le lieu ni l'heure, mais certains journalistes Français ont perdu tout sens du juste et de l'efficace. Macron c'est un peu leur réussite aussi, alors le critiquer, il n'en est pas question, pour l'instant.

Je dis pour l'instant, car il ne s'en prend pas qu'à la presse Russe. La presse Française est aussi mise au pas.

En marge du conseil des ministres, le président a fait savoir qu'il choisirait les journalistes qui l'accompagneront dans ses déplacements.

les rédactions à qui le choix appartenait jusqu'à ce jour n'ont plus rien à dire .

Il désignera les journalistes autorisés à le suivre dans ses déplacements.

Les journalistes devraient commencer à se poser des questions.

Il ose s'en prendre à eux qui l'on fait roi.

D'ailleurs certains commencent à s'en poser des questions et à lui en poser.

Une quinzaine de sociétés de journalistes ont écrit à Macron pour se plaindre de cette manière de procéder jamais imposée par ses prédécesseurs.

L'affaire Ferrand ne serait-elle pas le résultat de ce réveil ?

http://www.bfmtv.com/politique/lettre-ouverte-des-journalistes-a-macron-1167116.html

Certains y ont vu un Président tout juste élu vouloir décider à la place de la commission d’attribution de la carte de presse et juger seul comme le roi des médias qu’il est devenu, qui comme journaliste méritait ce qualificatif ou pas.

Ne vous trompez pas pas, il traitera avec la même suffisance les Syndicats, l'opposition médiocre qui sortira des urnes , la presse qui a contribué à le faire président,et les revendications d'où qu'elles viennent.

Ce garçon narcissique a sûrement un problème d’ego surdimensionné, il n'a pas compris qu'il n'était qu'en partie le résultat d'un montage extrêmement précis.

Bien sûr choisi pour ses qualités indéniables, mais en vue d'un projet incontournable.

Mais si la créature échappe à ses créateurs, si le projet se trouve compromis, la reprise en main sera sans doute ferme.