Gaulliste estampillé véritable… (Et documenté !), j’ai personnellement abandonné le parti de m. Fillon depuis plus de trente ans. Je n’en suis donc que plus à l’aise pour présenter un autre point de vue sur son cas.

Halte au feu !

Que nous le voulions ou non, nous vivons désormais dans une société qui a été corrompue, décomposée dans tous les domaines, national, familial, patriotique, laïque et religieux, et surtout économique et politique. Une société dans laquelle la besogne de lobbyiste va bientôt pouvoir s’organiser en corporations reconnues, constituer ses propres syndicats et réclamer statuts et privilèges officiels !

C’est dans cette société-là qu’évolue toute notre classe politique. Des pratiques peu orthodoxes s’y sont à coup sûr généralisées et ont fini par être généralement admises par tout le monde évoluant dans le sérail mondialiste.

C’est aussi dans cette société-là qu’évoluent nos vertueux media qui, par la qualité et la quantité de leurs justes informations et la pureté de leurs intentions ne cessent de fournir aux quidams que nous sommes des éléments d’appréciation, sinon de jugement respectables, et ceci, tant en temps réel lorsque cela les arrange qu’en différé lorsque cela arrange leur « ligne éditoriale ! »

Il me semble donc :

1) Que la salve tirée contre lui l’a été dans des conditions qui fleurent bon les remugles de manigance politicienne, que la sacro-sainte présomption d’innocence n’est respectée qu’en faveur des « politiquement corrects » et que les conséquences de cette salve vont être beaucoup plus graves pour l’indépendance du pays que ce qui est reproché à m. Fillon.

2) Que monsieur Fillon n’ait fait qu’adopter les mœurs et le comportement généralement admis par la majorité de ses pairs. Or, il n’appartient pas totalement à ce milieu. Il aurait donc dû en tenir compte et respecter une plus grande rigueur administrative. Mais il est vrai que personne ne pouvait prévoir une telle manœuvre à un tel moment.-

3) Que la campagne contre m. Fillon est aussi en relation directe avec la grande offensive mondialiste dont nous voyons les effets en Angleterre contre le Brexit, aux U.S.A. contre D. Trump et ses électeurs, et ailleurs contre la Russie de Poutine, et la Syrie d’el Assad.

F. Fillon n’est donc pas seul visé par cette attaque. La salve et le comportement des media main Stream qui s’en suit sont également destinés à l’ensemble de ceux qui, dans l’hémicycle seraient tentés de suivre ses idées en matière de politique extérieures.

4) Espérons maintenant que ses « compagnons » ( !?!) de parti vont comprendre qu’ils ne peuvent pas le laisser tomber sans se déconsidérer eux-mêmes et sans affaiblir un peu plus la France aux yeux de l’étranger et « les français » dont ils n’ont que le mot à bouche. Le sort du pays quel que soit le niveau auquel il a chuté pendant les deux derniers quinquennats, et le déroulement de nos élections présidentielles ne peuvent plus continuer à dépendre du poids de l’ingérence mondialiste aux plus hauts niveaux nationaux de décisions. Le choix des candidats à notre présidence ne peut plus être abandonné à la cinquième colonne capitaliste et financière « française » !

5) Dans la situation où se trouve le pays (et le monde), j’espère donc que m. Fillon va rester debout et que Nos élections vont pouvoir se poursuivre avec tous les candidats issus des urnes ou qui vont sortir des urnes, en retenant qu’il convient maintenant d’observer à qui le véritable crime aura profité.

Si ce n’était pas le cas, la victoire d’une magouille aussi sordide sur un candidat sorti aussi clairement en tête dans son parti, serait beaucoup plus grave que les reproches que l’on peut adresser à l’ex premier-ministre.

Un dernier mot au petit homme (ou à la petite femme !) qui a organisé un coup médiatique aussi… Comment dirai-je ? aussi inélégant !!!

Mes compliments monsieur ou madame !

Dans une situation nous rapprochant chaque jour un peu plus d’une guerre civile qui sera immanquablement doublée d’une guerre de religion (mais cela constitue peut-être un régal pour vous ?), vous avez réussi, monsieur ou madame, à augmenter le discrédit qui pesait déjà sur l’ensemble politico-médiatique du pays !

Vous avez également réussi à emmerdez autant vos adversaires que vos amis politiques, si vous en avez encore !

Bravo, monsieur ou madame !

J’espère que vos collègues finiront un jour par vous féliciter comme il se doit !!!