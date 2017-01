Hamon et Mélenchon ! Rencontrez-vous !

L’issue du deuxième tour de la primaire socialiste ne fait pas de doute.

Si Valls l’emporte, de nombreux électeurs socialistes, opposés à la ligne gouvernementale iront voter Mélenchon ou s’abstenir.

En cas de victoire probable d’Hamon, ce sont les caciques du PS et une bonne partie de ce parti « sfioïsé » qui iront soutenir Macron qui leur est proche.

De toutes façons c’est le parti d’Epinay qui, quel que soit le résultat éclatera après le second tour de cette belle débandade peu populaire

Des amis de Mélenchon et notamment son bras droit, l’ancien révolutionnaire, Alexis Corbière semble se réjouir de la situation…..

J’espère d’ailleurs me tromper.

Beaucoup de militants et de militantes qu’ils soient socialistes, communistes ou même de tendance d’extrême gauche commencent à désespérer.

Peut-on accepter que demain se retrouvent face à face Fillon et Le Pen au deuxième tour des présidentielles ?

Peut-on, quand on veut le changement se contenter d’un choix peu probable en un Macron, arriviste et libéral face à une Le Pen ?

Poser les deux questions c’est y répondre : NON !

Nous en avons que faire des ambitions de tel nouveau messie qui même s’il obtient un résultat honorable aux présidentielles, se retrouvera comme nous devant une gauche en loques et la droite dure au pouvoir.

Hamon et Mélenchon doivent se rencontrer et discuter.

IL est possible et nécessaire que les militants qui refusent l’austérité, l’injonction de l’Union Européenne et la constitution bonapartiste de la Vème république discutent ensemble et envisagent de soutenir une seule candidature…..

Pour moi comme pour d’autres militants, il faut rompre avec l’Union Européenne, c’est un débat et non une condition.

La division qui existe entre les militants du PCF qui n’ont pas digéré qu’on leur impose la candidature de Mélenchon et les cadres des « insoumis » est mortifère…..

Pendant que la gauche, la vraie, sous toutes ses formes s’accuse mutuellement de « trahison » ou d’abandon, le peuple se désespère.

NOUS NE VOULONS NI LE LIBERALISME MEME A PEINE TEINTE DE SOCIAL, NI LE FN ET SA POLITIQUE XENOPHOBE !

L’avenir du pays et de la république sociale mérite que la gauche qui se réclame de Jaurès se rassemble !

Jean-François Chalot