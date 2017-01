HAMON Le revenu universel Une escroquerie économique et intellectuelle

Le revenu universel tel qu’il est ficelé par monsieur Hamon est une ineptie et une insulte à l’intelligence.

Sans parler de la modicité de la somme allouée ! Qui peut se contenter de 750 euros pour vivre ?

Certainement pas monsieur Hamon ni ses amis politiciens en considération du montant de leurs émoluments et des constantes réévaluations de leurs revenus, ce qui est déjà de nature à le discréditer.

Le monde évolue et les solutions se doivent d’accompagner le mouvement.

En ce qui me concerne, je préfère nettement le contributionisme , qui est fondé sur l’absence d’argent. Cela est sans doute le meilleur moyen de faire progresser une société dans la mesure où la nature donne gratuitement et en abondance et que l’échange permet de fonder des bases solides entre les individus.

Si l’on réfléchit logiquement, on ne peut vendre que ce qu’on a crée. Personne de nos pseudo- élites n’ayant, à ma connaissance, crée la planète, il est pour le moins inconvenant que certains s’allouent des millions de km2 sous prétexte qu’il s’agit d’héritages ancestraux alors que certains en soient réduits à dormir à la belle étoile.

Les échanges favorisent la connaissance et celle-ci doit se transmettre tout aussi gratuitement.

Certains objectent qu’un revenu universel favoriserait la fainéantise ce qui n’est, à mon avis, pas un bon argument. Dans une société où sévit un chômage endémique, le risque est sans doute plus élevé d’avoir des individus qui ont perdu le goût d’entreprendre et la perte d’estime de soi que le fait de recevoir une somme modique d’autant plus que les personnes privées d’ emploi reçoivent déjà une somme modique ne leur permettant pas de survivre.

Il me semble que cette mesure de revenu universel est dangereuse dans la mesure où elle servirait d’excuse à une caste pour s’affranchir de la plus élémentaire notion de justice.

Je pense pas que l’élite consentirait à vivre avec 750 euros. Pour quelle raison alors a t-elle fixé ce revenu à un tel niveau minimal ?

Le système de la dette à la tête duquel se trouve une dynastie de multi-milliardaires dont la fortune est évaluée à 550.000 milliards lui a permis de s’enrichir à un niveau sans limite en dépossédant et en assassinant des millions d’individus.

Ne serait-il pas nettement plus juste de se baser sur les plus grandes fortunes mondiales lesquelles ont bénéficié de ce système pour s’enrichir afin de créer la base à partir de laquelle une même somme sera versée à tous les individus sur cette planète, leur permettant précisément de sortir de l’assistanat dans lequel des parasites et des profiteurs les ont plongés et de participer activement aux affaires mondiales ?

Imaginons les 550.000. milliards des seuls Rothschild divisé par le nombre d’individus végétant dans des conditions inhumaines...Cela dépasserait largement 750 euros mensuels...