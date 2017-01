Hamon, ou la logique du pire ?

Pour les optimistes, cela pourrait représenter un bienvenu coup de barre à gauche, une façon de prendre une distance avec la politique menée par le gouvernement depuis cinq ans. En somme, un moment Sanders ou Corbyn. Mais ce rejet plus que mérité des années Hollande n’est-il pas finalement bien trop limité, et fait principalement de postures tout aussi néfastes, si ce n’est plus ?

La victoire de l’apparatchik libertaire tendance Terra Nova

Comme pour les primaires des Républicains, c’est donc le troisième homme qui l’a emporté, sur une ligne décomplexée . Cette victoire des frondeurs a une vraie logique devant les reniements et les résultats de ce gouvernement, qui n’a pas tenu ses promesses, quand il n’a pas fait l’inverse de ce qu’il disait vouloir faire, quand on pense au discours du Bourget notamment . Les électeurs des primaires pouvaient-ils seulement choisir Manuel Valls comme candidat, comme un blanc-seing de cinq années extrêmement décevantes ? Il y a une logique à ce résultat, mais j’en viens à me demander si ce choix n’est pas finalement pire que celui de Valls, pour la France, la campagne, et même la gauche et le PS.