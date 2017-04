Hollande Macron « La grande magouille »

Nous sommes à quelques jours du vote du premier tour, il est encore temps de faire le point sur ce candidat fabriqué et lancé dans les présidentielles par le système politico-médiatique. Aurons-nous su résister à ce tsunami publicitaire ? aurons nous conservé notre libre arbitre ?

Une mise à plat, du phénomène MACRON s'impose.

tout tout tout, je vous dirai tout sur E. MACRON.

Ces phrases sibyllines qu'il a prononcées sur lui et son approche politique vont vous en dire un peu plus sur le cas MACRON

"La dimension christique, je ne la renie pas , je ne la revendique pas"

''La politique c'est mystique, c'est magique.''

D'où vient-il ?

D'où vient-il cet OPNI (objet politique non identifié)

Ce beau jeune homme n'a pas encore 40 ans, fils d'un couple de médecins, élève brillant, parcours sans faute, Lycée Henri IV. Il est diplômé de sciences PO. Diplômé de l'ENA en 2004,il intègre la haute fonction publique jusqu'en 2007. En 2008 début de la grande crise il va chez ROTHSCHILD, ascension fulgurante. En 2012, il devient secrétaire adjoint de la présidence. En 2014 il est nommé Ministre de l'économie.

Août 2016 il démissionne et se déclare candidat à la présidence de la république.

Comment expliquer que ce jeune homme après 5 ans de vie politique dont 3 à un poste de ministre, Jamais élu, jamais confronté au suffrage du peuple puisse ambitionner les plus hautes fonctions ?

Son programme

Pour MACRON, ''le programme n'est pas le cœur d'une campagne ''

le programme n'est pas important, il est beau, jeune, intelligent, vous verrezce qu'il fera plus tard, ''soyez prinptemps" comme il dit.

Bon on sait que la plupart des candidats ne mettent pas en œuvre leur programme une fois élu, on ne va pas lui reprocher sa position.

Il a quand même établi un catalogue comme les autres. Aucune surprise dans son programme ou position révolutionnaire,contrairement à certains qui veulent quitter l'Europe, l'Euro, l'Otan, et revoir nos alliances internationales.

C'est un programme de continuité. Une grande partie de son programme est un copier coller de celui du Hollande de 2012, adoubement oblige. Un programme social libéral. Encore plus d'Europe, un peu moins de fonctionnaires, on va solutionner les problèmes de violence, de l'école, des banlieues,et faire baisser le chômage. les promesses habituelles faites par tous.

Ci dessous vous avez le catalogue complet

https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Programme-Emmanuel-Macron.pdf

Ses Bourdes

En plus ce candidat n'est pas le cerveau annoncé, il commet des erreurs graves de débutant, normal, c'est un débutant.

Ses boulettes sont multiples. Quelques-unes pour se faire une idée.

visitant une entreprise

''il y a dans cette société une majorité de femmes, pour beaucoup illettrées.''

''le libéralisme est une valeur de gauche.''

''le salarié doit pouvoir travailler plus sans être payé plus''

''il n'y a pas de culture française ''

''L'art Français , je ne l'ai jamais vu''

“La langue française n’a pas à être protégée”

En Guadeloupe

'' il qualifie d'expatriée une dame vivant en Guadeloupe'', c'est l'amère patrie

En Guyane,

Il décide que la Guyane est une île.

Pour plaire, prêt à tout dire, quitte à se contredire le lendemain.

En Allemagne ''Je salue la politique d’accueil des migrants de madame Merkel, c'est une fierté et une force pour l'Europe.''

En Algérie '' La colonisation est un crime contre l'Humanité''

A-t-il des casseroles ?

Si c'est le cas, elles ne font pas de bruit et ne provoquent aucun commentaire dans les médias. On s'interroge sur le financement de sa campagne somptuaire, sur son patrimoine du niveau de celui de Poutou, après avoir gagné des sommes colossales chez ROTHSCHILD d'autres babioles encore, mais qui n'ont aucune résonnance chez nos journalistes.

Menteur

Lors du débat télévisé à 11 il affirme à Dupont-Aignan n'être au courant de rien sur les transactions concernant Alstom. Mensonge éhonté

http://www.d elitdimages.org/gros-mensonge-televise-de-macron-alstom-video/

Sa déclaration de patrimoine un énorme doute

https://www.youtube.com/watch?v=teP3XL_3PDY

Bon le tableau général n'est pas enthousiasmant, alors comment faire de ce Macron sans expérience, gaffeur, au programme flou, qui visiblement n'a pas la carrure voulue un président ?

Impossible si ce jeune homme n'est pas téléguidé de main de maître , et si on ne réunit pas toutes les forces et on n'emploie pas tous les moyens pour rendre ce miracle possible.

Deus EX Machina

l'hypothèse d'une machination extraordinaire se fait de plus en plus certaine.

Qui est en train d'écrire ce récit ?

Qui tire les ficelles dans l'ombre ?

Qui a assez de pouvoir pour arriver par tous les moyens à réunir toutes les conjonctions propices à ce dessein,

Dessein clair, se servir de MACRON pour empêcher ce qui paraissait hier écrit, inéluctable.

L'alternance et la droite au pouvoir.

Je ne vois qu'un seul nom, qu'une seule personne dont le pouvoir actuel puisse faire bouger les lignes et négocier les influences,

HOLLANDE, l'homme de la synthèse, Machiavel à ses heures.

Empêché de se représenter il doit choisir un bras armé celui qui pourrait réussir sa machination.

Valls, il n'en veut pas, il lui en veut plutôt.

Hamon, trop à gauche, pas crédible pour lui.

Rappelez-vous le soir des primaires, il est allé au théâtre, ça en dit long sur ses pensées profondes.

Mélenchon, un ennemi de longue date.

Le seul moyen, son fils spirituel qu'il a élevé du poste de conseiller à celui de ministre.

Il voit encore plus loin, en Mai, élection du président du parlement Européen. Le rêve, lui président Européen, MACRON à l’Élysée.

Coup double, du billard à deux bandes.

Il a dans sa manche des atouts majeurs.

Ce président ennemi de la Finance le temps des promesses bien sur, a le patronat, les puissances d'argent, les patrons de médias, un forte cellule de renseignements avec lui et l'appui d'une grande partie du système judiciaire.

Certains vont dire que je pousse le bouchon un peu loin qu'Hollande n'est pas un si grand manipulateur, il ferait parfois plutôt benêt l'homme au scooter. Détrompez-vous, c'est un expert en Mystifications, il a de l'entrainement. Ses premiers exploits datent d'il y a plus de 30 ans, en voici la preuve

Hollande Mystificateur de longue date avec comme complice Attali

https://www.youtube.com/embed/GIX8IejCdQE?feature=player_detailpage

La mise en place de son plan on peut la suivre pas à pas.

Le timing est impressionnant

En premier

Lancer l'OPNI MACRON. Créer le désir du produit Macron en faire un personnage familier et nécessaire.

On a mis le paquet, jamais personnage politique n'a eu en si peu de temps cette avalanche de couvertures de magazines .

Dans les chaumières, on voyait du MACRON sur toutes les revues que l'on achetait. Il devenait peu à peu une star familière.

MACRON à la plage, Macron en voyage, Macron et Brigitte, Macron sous toutes les coutures. Le show man présent partout, sourire enjôleur et toujours présenté de façon positive.

Puis les médias Télévisuels ont accueilli Big chouchou avec enthousiasme. Les raisons de cet engouement tout le monde les connaît.

Si une émission ne lui est pas favorable, pas d'hésitation, on la supprime

AUTO CENSURE LCI supprime un Replay d'une émission où on osait critiquer MACRON, peur de qui ?

http://www.dailymotion.com/video/x5h9s4d_extrait-de-la-mediasphere-3-04-sur-emmanuel-macron_news

LES MÉDIAS UNANIMES L'ENCENSENT, ET TAISENT CE QUI LE DESSERT

Quand les gens se barrent, comme à Marseille, les médias sont muets

http://www.dailymotion.com/video/x5h9l4o_meeting-macron-marseille-fuite-massive-du-public_tv

En second ,

il fallait disqualifier les deux premiers candidats dans les sondages, des politiques chevronnés, qui lui faisaient barrage.

Fillon, on a vu le travail, en plus cet idiot utile a bien aidé, par ses déclarations et par ses indélicatesses.

Des conspirations bien sûr difficiles à prouver, il y a un barrage de protection au plus haut niveau, c'est l'entourage qui prend les risques mais le faisceau de présomptions est tellement dense et évident. Cette pratique de surveillance et d'influence par le pouvoir en place dure depuis des décennies.

Marine le Pen, danger moindre, difficile à abattre au premier tour, son électorat est fidèle et sûr, mais Fillon éliminé, l'affaire semble dans le sac. On déploiera le cordon sanitaire, on fera peur, on fera monter la haine et le rejet on a certains experts dans les médias. Et les sans dents comme d'habitude vont suivre, ils en sont certains. Les autres partis marchent comme un seul homme, la trahison pratique courante aujourd’hui est justifiée par cette phrase.

'' je ne prends cette décision que pour faire barrage au FN.''

Les voyous, leurs motivations sont toutes autres, mais inavouables.

Mélenchon

Et oui ,le tribun avance trop vite, il menace MACRON qui s'en prend directement à lui dans ses derniers meetings et Hollande sur 'Le Point' et met en garde contre le programme de Mélenchon.

http://www.le100.fr/2017/04/francois-hollande-tacle-les-falsications-et-le-spectacle-du-tribun-jean-luc-melenchon.html

Et une partie des sans dents gobent encore ces mensonges éhontés.certains journalistes n'hésitent pas à employer des méthodes indignes.

Pujadas méthodes de voyou

https://www.youtube.com/watch?v=1QxCQGQ6w6E

Voilà, une élection où il n'y aura pas de choix, tout est verrouillé médiatiquement une seule possibilité MACROLLANDE.

Vous ne vouliez pas de HOLLANDE vous l'aurez en la personne de MACRON.

Une preuve de plus de cette manœuvre, les ralliements des membres du gouvernement et des proches de Hollande, et vous verrez ce flot enfler au deuxième tour. Au lieu de rallier HAMON, ils vont vers la direction indiquée en haut lieu, MACRON.

Tout se joue au premier tour.

Tout est fait pour avoir un duel Marine le Pen-MACRON et ils sont surs du résultat.

Car cette machination tient compte de nos illusions, ils savent que l'on va s'éparpiller sur des candidats qui n'ont aucune chance, c'est dans leurs calculs.

Les électeurs vont-ils se laisser imposer un candidat et avaliser toutes les manœuvres qui l'ont amené à cette position de favori dans les sondages peut-être un peu orienté aussi.

Le fait que l'on impose un candidat, devrait créer un rejet immédiat, la démocratie en est écornée, mais les électeurs sauront-ils se préserver du battage médiatique ?

Désolé je crais que dans quelques jours on prenne pour 5 ans de la même politique que nous subissons depuis 5 ans avec bien sur les mêmes résultats.

Sauf si,

Il y a une trois possibilités pour éviter MACROLLANDE, si elles se conjuguent.

Primo

l'électorat du produit Macron est volatil, une chance pour qu'il ne soit pas au second tour, mais minime sur ce seul critère

Secundo

Un sursaut des électeurs qui refuseraient de se laisser prendre à ces manœuvres est possible.

Tertio

Les électeurs de FILLON frustrés d'avoir été volés dans leur désir d'alternance ne risquent-ils pas de voter en masse pour Marine Le Pen ?

une équation à plusieurs inconnues.

https://www.marianne.net/politique/presidentielle-les-electeurs-tres-volatils-de-macron

Il faut reconnaître que nous assistons à des statégies bien étudiées, du Grand art

LA GRANDE MAGOUILLE.

http://www.20minutes.fr/elections/2048447-20170412-presidentielle-peril-melenchon-concours-circonstances-macron-hollande-sort-silence