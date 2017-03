Ils sont piqués les mystiques ?

@cath



LES AVENTURES DU PITHÉCANTHROPE CRASSANEL



Episode 13 : le chat mystique Durkheim et la Jaguar de Macron

Tous les matins, quand Macron, le gogocho négrier à Rothschild tournait la clé de sa Jaguar, il se demandait :

’Qui tourne la clé ?’

Mais la peur de le découvrir le faisait démarrer en trombe dans l’action pour les dividendes de ses actions qui sont non action savait son chat mytique Durkheim. Mais ce mantra quotidien était le gong à la porte étroite, qui s’ouvre à l’insu de son plein gré. Le chat Durkheim devina qu’on jour il faudrait qu’il renonce à la belle banquette en cuir de la Jaguar et l’expliqua au chat Schrödinger qui y venait aussi pour méditer sur la source silencieuse.

Ce qui embêtait le plus ce dernier, c’est qu’il lui faudrait retourner écouter des annone ment aux claviers japonais dernier cri, de son valet Crassanel, qui pensait qu’en achetant le jouet consumériste dernier cri, (et c’était tous les 6 mois comme pour son Iped crétin), le pithécanthrope espérait qu’il deviendrait Mozart avec le dernier gadget qui ferait la différence... enfin ! Mais il ne faisait que polluer la planète.



« La gloire de Dieu est si essentiellement la victoire de l’homme sur Dieu, que sl eut dû faire des êtres dont la volonté dépendait uniquement de la sienne [Allah Akbaaaar..] il eut préféré ne rien faire ! » Ernest Hello



« Je ne suis ce que je sais, je sais ce que je ne suis » La négation dialectique de St Thomas d’Aquin



« La vie va du ville bobo à la forêt so chienne. » Proverbe chinois



« Celui qui est trop occupé à faire le bien n’a pas le temps d’être bon »

Rabîndranâth Tagore (bouddhiste indien)



« Celui qui voit la source comprend que le seul qui est plus dans l’illusion que le rêveur, est l’homme d’action » Bouddhiste anonyme



« Celui qui sait rester seul verra le Monde à ses pieds » Camus



« Le plus grand honneur que l’on puisse faire à Dieu, c’est de l’abandonner à lui-même et de s’affranchir de lui [de l’enfant/Père à l’homme/fils de l’homme] » Eckart le marxiste du 13ème siècle