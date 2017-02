Indignation sélective et journalisme à deux euros...

Les partis ont été instaurés pour éviter l’horreur absolue pour la haute finance internationale : la solidarité de tous les citoyens pour fixer des objectifs dans l’intérêt général et se débarrasser de leur dictature monétaire.

A lire les articles des auteurs d’ Agoravox ainsi que les nombreux commentaires, on constate que la manipulation continue de fonctionner à merveille.

Entre les égos plus ou moins dimensionnés, les querelles de clochers, les règlements de compte, les quelques dynasties de la haute finance internationale, servies par les opportunistes, les carriéristes et autres inféodés, peuvent continuer à dormir sur leurs deux oreilles : ce n’est pas demain la veille que les français prendront les choses eux-mêmes en mains.

Ils commencent tout juste à sortir de leur torpeur, s’agitent ça et là mais ils n’ont toujours pas compris que ce qui est primordial c’ est l’union nationale pour se débarrasser d’une clique illégitime d’usurpateurs qui dévoient depuis des décennies tout ce que des hommes ayant eu une vision commune dès 1789 ont établi en élaborant la Déclaration Universelle des droits de l’ Homme et du Citoyen .

Ayant abandonné toute initiative et déserté l’arène, les humains modernes ont quasiment laissé le terrain en friche, préférant devenir de simples suiveurs d’hommes et de femmes qui s’y sont rués en prétextant être des experts en agriculture alors qu’ils ne sont que des dilettantes parvenus, irresponsables et malhonnêtes qui se refilent les problèmes de l’un à l’autre en rejetant toujours la faute sur les autres parce que c’est bien plus commode. A

Aucun compte à rendre, aucune responsabilité et des salaires mirobolants, ce sont en effet des sinécures que recherchent ces politiciens. Ils les obtiennent, se les gardent sous le coude et les transmettent de génération en génération tant la démission des citoyens leur a ouvert des avenues sur lesquels ces derniers sont maintenant persona non grata.

A qui la faute ?