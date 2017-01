Intentions de Vote des retraités à la présidentielle : Fillon 33%, Macron 19%, Le Pen 14%, Valls 13%, Mélenchon 10%, Bayrou 9%

Les retraités feront l’élection présidentielle pour la simple et bonne raison qu’ils représentent 29% de l’électorat soit plus d’ 1 électeur sur 4 ! D’autre part, c’est la tranche d’âge qui se déplace le plus aux urnes : 13% de mieux que la moyenne. C’est pour cette raison que les intentions de vote des seniors pour la prochaine présidentielle sont un précieux indicateur. Selon l’institut Elabe à trois mois du scrutin, les intentions de vote sont les suivantes : Fillon 33%, Macron 19%, Le Pen 14%, Valls 13%, Mélenchon 10%, Bayrou 9%, Pouton et Arthaud 1%, Jadot et Dupont-Aignan 0%. Ce qui voudrait dire qu’au deuxième tour, on s’orienterait vers un duel Fillon-Macron. Surprenant, non ? Et vous qu’en pensez-vous ?

