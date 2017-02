INTERPELLONS MONSIEUR MACRON : 600 000 Chômeurs de plus de 2012 à 2016. Monsieur Macron vous leur devez des explications

Alors que Monsieur Macron ex ministre libéral d’un gouvernement dirigé par Manuel Vals a le droit des honneurs de la presse ;

Alors que ce monsieur surfe sur des sondages qui lui seraient favorables ;

Alors que beaucoup de personnes ne voient en lui qu’un homme jeune, honnête et qui veut changer la donne et préparer à la France un avenir plein de promesses ;

Il faut rappeler que cet homme est co-responsable d’une politique de rigueur, antisociale et qu’il en a été le héraut le plus zélé.

Ce texte que j’ai co-signé rappelle quelques vérités.

« Monsieur Hollande a renoncé à se présenter à l'élection Présidentielle en ayant eu l'honnêteté de reconnaître qu'il avait échoué dans sa politique de lutte contre le chômage. Les électeurs de primaire de la "la belle alliance populaire" n'ont pas retenu la candidature de Manuel Valls.

Vous avez pour ce qui vous concerne décidé de vous "mettre en marche " vers l'Elysée.

Vous connaissez d'ailleurs parfaitement le Palais Présidentiel pour y avoir exercé la responsabilité de Secrétaire Général adjoint du Président de la République de mai 2012 à juin 2014.Vous avez été à ce titre le principal inspirateur de la politique économique libérale du gouvernement. Par la suite, du 26 août 2014 au 30 août 2016 vous avez assumé la pleine responsabilité de cette politique économique. A ce jour aucun ministre qu'il ait été de droite ou de gauche n'avait été aussi adulé que vous par le MEDEF. On peut le comprendre aisément, depuis 2012 les entreprises ont reçu 60 milliards d'impôts du budget de l’État, financés par les français, et qui ont bénéficié surtout aux entreprises du CAC 40 qui en 2016 ont versé 55,7 Milliards de dividendes à leurs actionnaires. En retour de ces merveilleux cadeaux le MEDEF avait promis un million d'emplois. On a eu droit à 600 000 chômeurs de plus. Vous qui aviez présenté avec grande aisance et beaucoup de talent votre politique lors des assemblées du MEDEF, vous avez vite compris qu'elle ne pouvait être défendue devant les Français.

Comme vous ne manquez pas d'audace vous avez lancé le 6 avril 2016 la création d'une nouveau collectif politique :"En marche" en promettant de faire du neuf. Oublié les 600 000 chômeurs et les cadeaux fantastiques aux actionnaires...

Vôtre appétit mais aussi votre "énorme capacité de travail" forcent l'admiration. Vous n'aurez donc aucune difficulté à expliquer aux chômeurs à tous ceux qui souffrent, pourquoi votre politique d'austérité a si fortement bénéficié aux actionnaires du CAC 40 alors que 600 000 Français de plus se sont retrouvés au chômage. Vous leur devez des explications !

La démocratie, c'est d'abord rendre des comptes sur ses actes !

Nous exigeons donc que vous assumiez enfin toute votre responsabilité sur la conduite d'une politique qui a échoué !

Pour signer cette pétition envoyer un mail à :

carassus.permanence@orange.fr »

C’est un texte qu’il faut faire connaître !

Jean-François Chalot