Je voterai le 23 avril 2017, pour la première fois depuis 22 ans

Le 8 mai 1995, je me trouvais dans le RER en direction de Paris. Après une vingtaine d’heures passées au Teknival de Fontainebleau, le petit rebelle de pacotilles que j’étais alors s’apprêtait à voter une ultime fois lors d’une élection française (Pour le candidat écologiste d’alors comme je le faisais depuis l’âge de 18 ans). Ce jour-là les français choisirent Jacques Chirac à une très large majorité. Mauvais joueur, j’ai alors fait la promesse de ne plus voter dans un régime politique qui favorisait systématiquement les escrocs, les menteurs, bref les joueurs de flûte. Les deux décennies qui se succédèrent ne firent que conforter mon appréciation. La Vème République et son régime monarcho-présidentiel a toujours permis de consolider les appareils politiques corrompus et imbriqués dans un système économique global qui a saccagé toutes cohésions sociales, toutes souverainetés dites populaires et pire, toutes perspectives d’avenir pour les citoyens.

Ecraser la démocratie.

En 2005, j’ai fait exception à ma ligne de conduite. J’ai voté « non » au projet de Constitution Européenne qui comportait en son cœur tous les éléments pour un régime politique européen interdisant toute alternative à l’ultra-libéralisme destructeur dans lequel nous vivions et dans lequel nous vivons encore. Nous connaissons la suite. Ces mêmes appareils politiques corrompus et inféodés au capitalisme sauvage ont, avec leur représentant – Nicolas Sarkozy – écrasé la parole du Peuple. Et c’est ainsi depuis 1958, depuis qu’un certain Général aujourd’hui encensé par tous les membres des partis de gouvernement, a institué un régime censé répondre à la situation pré-insurrectionnelle déclenchée par la guerre d’Algérie. Nous sommes en 2017 et le taux d’abstention n’a cessé de croître ici comme dans toutes les démocraties Nord-Américaines et Européennes.

Depuis dix ans, avec la crise dite des subprimes –en réalité il s’agissait d’un choc majeur de la dérégulation mais aussi d’une stratégie concertée des principaux capitaines de la finance en vue de lessiver les états- les politiques menées sont celles d’un pacte politico-financier qui achève d’aspirer l’argent des citoyens afin de le distribuer massivement aux élites économiques du monde occidental. Parallèlement, la parole des citoyens « lambda » est muselée, fondues dans un brouhaha médiatique, prise en charge par une gouvernance qui fonctionne à l’instar de métastases qu’on ne peut plus combattre car répandus dans tout le corps social, politique et économique.

Voter, c’est déléguer son pouvoir à un tiers.

C’est le principe des démocraties représentatives. Mon vote, c’est ma voix. Ma voix comporte ma vision du monde, mes attentes, mes espoirs, mes colères, mes aspirations, mon analyse mais aussi mes choix. Ma voix est mon pouvoir et durant vingt-deux ans, je ne l’ai délégué à personne parce qu’aucun des candidats ne portait un programme, une vision et une direction qui correspondaient à ce que je souhaitais. Ma conviction était la suivante : un régime monarcho-présidentiel – renforcé avec le quinquennat mais aussi et surtout par des législatives organisées quelques semaines seulement après l’élection du « monarque » du moment – n’offre absolument aucune solution face aux bouleversements majeurs en cours que sont le cataclysme environnemental (réchauffement climatique, extinction massive des espèces animales et végétales, etc.), la digitalisation complète du monde, l’émergence de l’intelligence artificielle et la « re-féodalisation » qu’engendre l’ultra-libéralisme (Les seigneurs de la finance et leurs clergés politiques ponctionnent le nouveau Tiers-Etat afin de renforcer leur pouvoir, leur fortune et leur contrôle absolu sur les territoires réels et virtuels sous leur coupe).

J’irai voter au premier tour des présidentielles.

Je ne crois en aucun programme politique proposé par aucun des onze candidats, du moins pas dans leur entièreté. Mais une démocratie n’est pas l’instauration d’un système économique et social parfait : ça, c’est la prétention des régimes autoritaires et dictatoriaux. La démocratie doit être, selon les échelons de décision, directe ou représentative. Quoiqu’il en soit, elle doit tenir compte des choix et des idées de ceux qui votent, y compris de ceux qui ne font partie d’aucun appareil, groupe ou clan. Je voterai au premier tour pour plusieurs raisons.

La première est l’effondrement rapide et presque soudain des deux partis de gouvernement qui ont littéralement lessivé la France de sa parole publique et pire de la liberté individuelle d’expression : le Parti « Socialiste » et le Parti « Les Républicains ». Bien sûr ces métastases politiques se reforment autour de nouveaux candidats déployant l’apparence de la jeunesse et de la nouveauté. Ça c’est la stratégie perpétuelle des Seigneurs depuis 1958.

La seconde est l’installation d’une extrême-droite qui ratisse large (mentant de façon immonde aux ouvriers et autres employés pour capter leur vote) et qui est aujourd’hui la première force politique non-sécable de la vie politique française. Je n’ai pas peur de ces nationalistes « patriotes » qui jouent aux démocrates vertueux sur la scène médiatique alors même que leur leader est le membre d’une caste familiale (qui s’assure de sa fortune en faisant les poches des autres tout comme ceux qu’ils prétendent combattre) qui a la main sur l’appareil qui lui sert de tremplin vers la prise d’un pouvoir autoritaire affirmé envers et contre l’immense majorité des français et surtout dans l’objectif caché de dissoudre la République (voir la garde rapprochée des ex-GUD qui sont prêts pour le « grand changement », suivez mon regard…)

La troisième est qu’il existe un seul candidat qui promet la création d’une Assemblée Constituante en vue de dissoudre la fausse république qu’est la 5ème pour la remplacer par une nouvelle en reprenant les principes fondateurs de 1789. Je ne suis absolument pas convaincu par son programme économique, en revanche, j’adhère à son programme en matière d’éducation, de politique internationale, d’instauration d’une souveraineté populaire, et d’environnement.

Mais ces trois premières raisons ne sont pas celles qui impulsent ma décision d’entrée dans un isoloir. C’est la quatrième qui est au cœur de ce choix. Ce vote, même s’il ne sera pas qualifié au second tour (je ne crois pas au miracle), sera l’expression d’une adhésion. Car contrairement à beaucoup, je ne vote et ne voterai jamais contre, mais toujours pour. Cette fois, j’ai un candidat qui pourrait répondre à l’essentiel de mes attentes, je vais donc délégué mon petit pouvoir : mon voix parmi plusieurs dizaines de millions d’autres.

La raison de ce billet, vous l’avez compris, n’est pas tant d’inciter à voter pour l’un ou pour l’autre. Chacun est libre de choisir (c’est d’une banalité de dire ça) mais c’est surtout l’expression d’une action de la part d’un abstentionniste qui n’a fait qu’attendre de pouvoir voter pour quelqu’un mais surtout pour un programme et un bouleversement salvateur des institutions françaises. Pour terminer je citerais Albert Camus qui ouvre une réflexion profonde sur la nature même de la démocratie :

« Quand nous serons tous coupables, ce sera la démocratie »

Léonel Houssam