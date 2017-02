« Jean-Luc Mélenchon, candidat autoproclamé aux amitiés mal assumées »

@howahkan





Bien sûr on peut on rire. Tous ces gens qui s’encartent dans un parti depuis leur plus jeune âge finissent par subir une sorte d’embrigadement. On voit bien l’amour toujours vivace de JLM pour Mitterrand. Mais contrairement à beaucoup de ses collègues ce type est honnête et apprend de ses erreurs. Oui il a voté pour Maastricht mais a avoué s’être trompé et a voté contre le le traité de 2005. Il a reconnu avoir pris conscience tardivement des problèmes écologiques. Sur la Libye il a été moyen beaucoup mieux sur la Syrie. Je sens également une prise de conscience sur l’immigration. Donc peut-être trop lentement, mais ce mec évolue, et pas par opportunisme mais par conviction. En tout cas il est bien moins rigide que ses principaux concurrents.