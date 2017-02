Jusqu’à quand devra-t-on supporter l’humiliation dans les villes populaires ?

Il ya toujours un pays que je cite comme exemple, á savoir, l´Autriche oú j´ai vécu pendant de longues années. Ce pays l´Autriche fit tout pour intégrer les immigrés et ceci avec succès.

En France, l´Autriche est traitée comme pays raciste, ce n´est pas vrai, je trouve moi que c´est la France qui est est raciste vu le nombre d´actes racistes commis chaque jour en France.

Dans les années 90, il ya eu des problèmes entre la police et les populations immigrés,suite á un Africain mort pendant son expulsion.

Pour les désamorcer, il ya eu une plateforme police-immigrés et Autochtones qui s´est créee afin de discuter des problèmes, et ce fut un succès.

Cette plateforme de consultation qui existe toujours jusqu´á aujourd´hui, elle permet de se rencontrer et de discuter des problèmes pour désamorcer les tensions.

Il ya par exemple des équipes de footballs police-immigrés et Autochtones, qui se retrouvent pour jouer ensembles, ceci et permet de se connaitre, de s´apprécier, de règler les problèmes et de désamorcer les tensions, pourquoi ne pas faire de même en France ?.

Pourquoi avait-on supprimer la police de proximité par exemple ?.

La France est très mal vu á l´étranger, il faudra corriger cette image.