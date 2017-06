Kwassa-Kwassa, « NIQUE LES COMORES », c’est quoi ça MACRON ?

"NIQUE LES COMORES"

L'anecdote relatant cette plaisanterie du Président MACRON a été peu diffusé en comparaison des attaques dont est victime la candidate de la France Insoumie, Danièle OBONO, par tous les médias français et les réseaux sociaux sur internet. La puissance du SLOGAN est tel que peu de personne cherche à aller au fond des choses, à voir au-delà de la vitrine clinquante, du SLOGAN qui, souvent, contraste avec un contenu plus terne et moins attirant. "NIQUE LA FRANCE" avons nous pu lire. Sérieusement, si nous pouvions croire les journalistes capables d'une telle manoeuvre alors peut-être se seraient-ils servis de Danièle OBONO pour exprimer à travers elle, "NIQUE LA FRANCE" à la UNE de leur journal. Allez savoir, ce n'est pas tous les jours qu'on leur tend une perche aussi tentante que celle-ci. Toujours est-il qu'entre ces deux anecdotes, les français en savent plus long sur la deuxième que sur la première...

Le 2 juin, le Président MACRON, lors d'un déplacement en Bretagne, nous a gratifié d'un trait d'humour au sujet des embarcations comoriennes que de nombreux migrants comoriens empruntent pour rejoindre Mayotte. L'ile de Mayotte est située dans le canal du Mozambique et elle est devenue le 101e département de France en 2011. Mais ces comoriens connaissent souvent une fin tragique, la noyade par milliers. Un cimetière sous-marin existe dans l'océan indien au fond duquel flotte les espoirs déchus de ceux qui ont fui leur réalité pour l'éternité. En effet, les migrants quittent l’île comorienne d’Anjouan pour une traversée de 70km, par le biais des « kwassa-kwassa », de modestes embarcations pouvant contenir jusqu'à une trentaine de passagers, pour se rendre sur l’île de Mayotte de manière illégale. Il arrive parfois que ces gens périssent au cours de long déplacement. Le « kwassa-kwassa » est aussi le nom d'une danse congolaise très rythmée comme les mouvements du « kwassa-kwassa » sur l'océan, tanguant de droite à gauche à la limite de la ligne de flottaison. Mais c'est une chance pour certains comoriens de trouver de meilleures conditions de vie ailleurs, pour cela ils doivent mettre leur vie en jeu dans cette région du monde alors que d'autres n'ont qu'à descendre de leur lit comme notre Président de la République.

Selon un rapport du Sénat français de 2012, depuis l’instauration du visa en 1995 par Edouard BALLADUR, ces traversées ont causé la mort de 7 000 à 10 000 migrants. Nul doute qu'il y a là, matière à plaisanter n'est-ce-pas monsieur le Président de la République ?

Lors de sa visite au Centre régional de surveillance et de sauvetage atlantique (Cross) d'Etel, dans le Morbihan, le président MACRON sort de son rôle présidentiel pendant quelques secondes, occultant la caméra, ceci en présence de plusieurs officiels et dévoile une autre facette de sa personnalité, son humour.

Durant leur échange, l'un d'entre eux évoquait l'existence de différents types d'embarcations : « En Guyane, il y a des tapouilles et des kwassa-kwassa ». MACRON rétorquant « Ah non, c'est à Mayotte le kwassa-kwassa », il récoltait les félicitations de son interlocuteur agrémentées par quelques rires, « Monsieur le Président vous êtes un connaisseur ». Dans cet élan, le Président MACRON enchaînait « Mais le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du Comorien », ponctué de rires, « c'est différent », plaisante-t-il encore !

Non seulement le coté cynique est sans équivoque mais il est accentué par l'emploi du déterminant « DU » pour déshumaniser le comorien. Chacun se fera sa propre opinion pour ceux qui ignoraient tous les détails de cette anecdote croustillante de racisme.

La scène continue, après un bref mais net moment de silence, MACRON, le regard dirigé vers le sol finit par ajouter sur un ton neutre et feutré : « Les tapouilles, c'est les crevettiers ». One man show terminé, mais peut-être a-t-il continué hors caméra avec d'autres blagues tordantes sur l'immagration clandestine, raillant intrinsèquement la détresse qui peut pousser un être humain à risquer sa vie pour une traversée aussi dangereuse et incertaine que celle en « kwassa-kwassa » ? Aucune excuse, cet homme a été élu Président de la République française, il nous représente en tant que français dans le monde, pas seulement en France, alors un peu de décence et de respect seraient les bienvenus.

Le 9 juin 2017, le Président potache MACRON jouait à la standardiste en répondant aux appels du standard téléphonique de l'Elysée pendant une vingtaine de minutes. Le même jour, il s'est rendu à Bellac pour rencontrer les salariés de GM&S INDUSTRY et officiellement leur offrir une solution concrète. Alors qu'il arrivait à pied, la foule héla le Président MACRON qui s'arrêta quelques instants pour les écouter et répondre à leurs questions. Il déclarait à une dame l'interpelant qu'il n'était « pas le Père Noël », une autre manière de décliner son impuissance face à une situation inéluctable c'est-à-dire un licenciement partiel ou total de l'effectif selon les conditions de reprises d'un potentiel repreneur (GMD). Emmanuel Macron s’est aussi défendu de se réfugier derrière son entourage et sa protection. « J’aurais pu vous laisser derrière des grillages, je ne l’ai pas fait » et « j’ai toujours procédé ainsi [...] je ne me suis jamais caché », a-t-il fait valoir dans une allusion faisant écho à sa rencontre avec les ouvriers de Whirlpool au mois d'avril dernier.

Au moment où le Président MACRON quittait la foule, juste avant son entretien avec les représentants des salariés, il mimait un « DAB », un pas de danse, à la demande d'un groupe de jeunes. Concernant le cas GM&S INDUSTRY, le Président pronait le statu quo, c'est-à-dire attendre la fin du processus judiciaire en espérant la meilleure offre de reprise. Le mal était fait, c'était en amont qu'il fallait agir. Mais pour contenter les salariés et les médias, le Président MACRON proposait la création d'une cellule de crise pour travailler à la meilleure reprise de GM&S. Voilà le dossier avec la mention GM&S INDUSTRY est une affaire classée, reste à savoir combien d'emplois vont être encore supprimés. Ce jour-là, l'évènement qui a été le plus couvert par les médias a bien entendu été MACRON jouant au saltimbanque avec le téléphone à l'Elysée durant la matinée ou encore celui du petit pas de danse du début de soirée à Bellac, éclipsant le désarroi des 283 salariés de GM&S.

Finalement, le Président MACRON n'a jamais dit "NIQUE LES COMORES" c'eut été fort peu pertinent de sa part mais l'idée etait d'utiliser les mêmes procédés subliminaux que les journalistes emploient avec leurs gros titres pour Danièle OBONO par exemple. En revanche, le Président a bel et bien raillé la mort d'une dizaine de milliers de comoriens desespérés et bravant le danger pour tenter de trouver de meilleures conditions de vie.

