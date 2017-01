L’appel du Jour de l’An

Il était un peu plus de huit heures en ce jour de l’an 2017 et les français dormaient encore. Ceux qui avaient prolongé le réveillon se couchaient juste et en ce début d’hiver le jour pointait à peine. Les pétards s’étaient tus depuis longtemps et plus rien ne troublait encore le silence. Sous la halle municipale il n’y aura pas le marché dominical habituel ce matin-là. Il faisait deux petits degrés dehors, il y avait une vague brume derrière la maison et pas âme qui vive côté rue.

À l’intérieur subsistaient quelques braises dans la cheminée. J’allumai la radio. Elle était branchée sur France Inter comme d’habitude...

J’aime bien cette radio parce qu’il y a dedans des gens qui nous parlent et peu importe que ce soit des mensonges. Dans cette radio il y a encore trop de pubs mais un peu moins qu’ailleurs. Je déteste particulièrement celle qui se pose en mère Noël pour placer ses téléphones dernier cri à 1 euros. Avec ça des beaufs vont encore jeter des outils en bon état à la poubelle. Mais n’empêche... Il se trouve que les autres radios ressemblent encore plus à de la mauvaise soupe ; Alors tant pis, j’écoute France-Inter !

Le dimanche matin il y a « L’interview politique » présentée par Pierre Veill. Pour ce premier de l’an l’interviewé était Alexis Corbière. Je ne connais pas cet Alexis présenté comme porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Mais qui ne connaît pas Jean-Luc Mélenchon ? Qui ne connaît pas aussi son mouvement de soutien, à savoir la France Insoumise (Ø) et son étonnant réservoir à bénévoles souvent jeunes sortis d’on ne sait où dont Monsieur Corbière ?

J’ignore comment monsieur Veill choisit ses invités et pourquoi il a voulu commencer l’année 2017 avec un porte-parole de la Ø . Est-ce là une faveur ou un embarras qu’il pose à son invité ? Le cadeau n’est-il pas un peu empoisonné ?

Pour Alexis ce fut reçu comme un honneur, plus exactement et selon ses mots « une reconnaissance ». Moi j’aurais plutôt et à première vu comme un regret que cette ouverture soit faite cette matinée là où bien peu de gens sont à l’écoute mais finalement c’est aussi tout un commencement. Après tant d’années désespérantes il n’est pas possible qu’il ne se passe rien en 2017 et l’intervention d’Alexis ce matin là fut, finalement, comme un rêve qui commençait à se réaliser.

La veille au soir nous avions eu les Vœux de l’actuel président. Ceux qui les ont ratés n’ont rien perdu. Pour regarder ça il fallait être un peu masochiste tellement son discour parfaitement attendu fut navrant et perfide : - Comme si ne nous savions pas que les attentats sont de sa faute ! - Comme si nous ne savions pas que... Non, le chômage ne faiblit pas ! - Comme si nous ne savions pas que... Non, la France ne saurait réaffirmer son indépendance, puisque son indépendance n’est plus depuis longtemps ! - Comme si nous ne savions pas que... Etc., Etc. !

- Arrive 2017 et la première chose qui passe à la radio le matin de bonne heure (quoique..) c’est la voix de la France Insoumise. Ça change non ? Peu importe que nous ne soyons pas nombreux ce matin là devant le poste sur une station qui, en plus d’habitude aurait plutôt tendance à nous bourrer le mou.

L’interview a duré peu de temps. Pierre Veill a posé quelques questions coutumières qu’Alexis a su recentrer sur l’essentiel, à savoir sur le retour de la souveraineté du peuple par de nouvelles institutions, la VIe République, la possibilité de révoquer les élus... Et à savoir sur les impératifs de notre époque comme l’indispensable règle verte, la paix, etc.

Comme tout autre invité obligé des médias, il n’a pu éviter tous les pièges, reconnaissant par exemple que Monsieur Macron veut augmenter les salaires (alors qu’il veut les diminuer.) Peu importe, Alexis comme Jean-Luc et leurs amis insoumis veulent convaincre. Tous ces gens disposent d’un atout maître, la sincérité. En cette matinée du premier de l’an le message d’Alexis Corbière fut donc particulièrement convaincant. Certainement n’y a-t-il pas eu grand monde pour l’entendre mais ce n’est qu’un début : 2017 continue !

J’ai particulièrement apprécié l’esprit d’ouverture d’Alexis. Comme son candidat Jean-Luc Mélenchon, Alexis est quelqu’un qui se présente comme « de gauche » mais c’est aux millions de français qui ne se « latéralisent pas », à tous ces gens qui ne savent pas s’ils sont de gauche ou de droite, mais qui sont aussi le peuple qu’il s’est adressé au nom de son mouvement. Ce, parce que « la France Insoumise » c’est la France éternelle tout simplement ! ( Ça c’est moi qui l’ajoute ! §:o) )

Comme vous l'avez raté,

Pour écouter l'interview c’est ICI.