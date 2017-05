L’Arabie Saoudite élue à la commission des droits de la femme à l’ONU (!)

L'affaire devrait-elle faire grand bruit en Europe ? Elle est connue à peine depuis quelques jours et on n'en parle déjà presque plus..... Mais Assange et Wikileaks n'offriraient-ils pas 10.000 $ à qui dévoilera le vote de la Suède sur cette décision polémique de l'ONU(1) ? Seule, (jusqu'à présent) la Belgique a avoué avoir "fauté" et voté "pour" ..... et a "regretté" ! Mais Didier Reynders, Ministre belge des Affaires Etrangères, compétent (?), prétend néanmoins que ses services diplomatiques à New York n'ont fait que suivre les procédures en l'occurrence : "Clean slate" ! (2) (Sic) Cela coupe les ailes à tous les canards. Il ne s'agit donc que d'un "couac" !

Sans préjuger des réponses qui viendront de Suède (et des autres qui ont "voté pour") ne pourrait-il pas, en Belgique, se poser des questions ? En 2012, le même Ministre dont question ci-dessus, assistait à une réception donnée en son honneur chez le prince saoudien Nayef Al-Shaalan. Celui-ci a été condamné en 2007, en France, à 10 ans de prison pour son implication dans un trafic de cocaïne par avion diplomatique. Le prince figure également sur la liste des personnes recherchées par Interpol(3). A l'époque on parlait déjà d'un "couac". En 2015 lors de la mort du Roi Abdallah d'Arabie Saoudite, le gouvernement belge a "autorisé" le Roi Philippe à assister aux funérailles(4) d'Abdallah, provoquant, de la part de l'opposition, une critique sévère vis à vis du cabinet du (toujours) même Ministre qui doit couvrir constitutionnellement tous les "actes" du Roi. Recouac ?

En 2O12, le même Ministre a déclaré que la Belgique s'était abstenue dans le vote à l'ONU pour la candidature du Rwanda comme membre non permanent du Conseil de Sécurité(5) Pourquoi déclare-t-il "s'être abstenu" dans un vote à caractère secret, puisque cette abstention ne peut être prouvée ? Le nombre de candidats était égale au nombre de siège à pourvoir ?.... Donc procédure "clean slate" ? Ne pouvait-il pas faire comme la Suède actuellement : silence assourdissant ? Qu'avait-il réellement promis au dictateur rwandais et donner à son ambassadeur comme consigne de vote ? Il n'y a pas l'ombre d'un "couac"..... En plus, lors de l'Assemblée Générale de l'ONU (6) de 2012, le dictateur Kagamé a prétexté d'un rendez-vous important pour quitter la salle lorsque l'allocution du Ministre (toujours le même) a aborder le soutien du Rwanda au M23. L'affaire n'a pas été considérée comme un incident, et a donc été classée sans suite. Peut-on encore parler de couac ?

Mais les couacs semblent de tradition dans la diplomatie belge. En 1976 déjà, il y a eu l'affaire Eurosystem Hospitalier. Le consortium belge (Tractebel, Besix, SBBM, Générale de Banque et tout leur saint tremblement) avait été désigné comme adjudicataire de la construction de deux hôpitaux militaires Saoudiens pour un montant de 35 milliards BEF de l'époque (+/- 1 milliard d'€ actuel). "Malheureusement" 30% de ce montant "a été détourné" pour des réseaux de call-girls devant assurer les repos des guerriers du golfe et leur faire accepter une certaine tolérance sur la qualité de la fourniture (génie civil, évidemment !) Et, malheureusement, Eurosystem Hospitalier est tombé en faillite (sic) ! Il a fallut que la prince Albert, futur Roi Albert II, alors prince de Liège et Président de l'Agence du commerce extérieur belge (et père de l'actuel Roi Philippe), aille faire pénitence à Canossa-Riyad pour demander pardon, rembourser (si on peut oser ce jeu de mot Strauss Kahnien) les pertes subies par ses amis les Emirs (sur le compte de l'Office belge du Ducroire(7))... Là encore un "couac" coûteux(8). Mais cela ramène à une autre histoire qui mêle, la diplomatie belge, l'Arabie Saoudite, le Rwanda et les entreprises du Consortium Tractebel, Besix, Eurosystem Hospitalier, Sobemap et consorts....Il d'agit de l'affaire de la construction du nouvel Hôpital de référence à Kigali, vers la fin des années 80. A propos de ce projet, il avait été mis en évidence que, s'il était réalisé, le seul coût de son fonctionnement mobiliserait les 3/4 du budget total du Ministère de la santé publique du pays. Donc projet irréaliste ? Certainement non banquable "normalement" !...Mais il y avait derrière l'Arabie Saoudite, comme Bailleur de Fonds. Et figurez-vous que l'entreprise désignée comme adjudicataire provisoire suite à l'appel à la concurrence pour la réalisation des travaux était : "Bésix, Sbbm, Auxeltra Béton & Co" Quelle joie pour le consortium et l'Ambassade de Belgique à Kigali, on a même sablé le champagne, sur le champ ! Mais suivant les procédures il fallait avoir l'accord du Bailleur de Fonds pour adjuger définitivement. Celui-ci (l'Arabie Saoudite, comme dit plus haut) s'est souvenu de l'affaire Eurosystem Hospitalier....Et patatras, badaboum, patapouf !!!... Le marché est attribué, in fine, à la SNCTPBPC (Société Nationale Chinoise de Travaux Publics, Bâtiments, Ponts et Chaussées), second moins disant de la procédure de mise en concurrence...... D'où l'Ambassade de Belgique au Rwanda, emboîtant docilement, le pas au soumissionnaire évincé a fait des pieds et des mains pour remettre en cause l'attribution du marché, attribution qui ne dépendait en rien du Rwanda. Et d'un couac deux coups : le Ministre des Travaux Publics de l'époque, Nzirorera Joseph, a, bien entendu, été considéré comme "vendu" au Chinois....ce qui n'a cessé de le poursuivre jusqu'à son procès pour génocide à Arusha...où il n'a pas pu faire valoir sa défense sur cet aspect des "choses", puisqu'il est passé (ou il a été passé) de vie à trépas avant la fin du procès ..... en quelque sorte un couac final.

En tout état de cause, dorénavant, la diplomatie belge s'engagera fermement à tout mettre en oeuvre pour qu'en Arabie Saoudite, la pratique de l'étourdissement préalable soit toujours mise en stricte application, lors de la lapidation des femmes adultères ("Oh lapidée, When Didier clean slate" : Gospel bien connu : Edwin Hawkin). Ainsi sera évité un nouveau couac (au moment du couic en cas de décapitation)..... !!!!