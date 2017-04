L’effarante auto-destruction et résurrection simultanées du PS

Si jamais Emmanuel Macron venait à être élu président de la République, nous assisterions sans doute à la plus incroyable opération de prestidigitation politique réalisée depuis des décennies. Certes, le PS est en voie d’auto-destruction avec le lâchage de Benoît Hamon par un nombre grandissant de hiérarques de son parti, mais sa nouvelle émanation pourrait bien gagner !

Transformer le plomb du bilan et des idées en or électoral

Dans cet incroyable tour de passe-passe, quelques seconds couteaux, au premier rang desquels François Bayrou, accréditent l’idée qu’Emmanuel Macron rassemble au-delà du PS mais son programme, la plupart de ses idées ou de ses soutiens le placent dans la ligne droite de son ancien mentor , qu’il pousse à la retraite. Bien sûr, cet extraordinaire pari n’est pas encore gagné, être le favori des médias n’étant pas une garantie de victoire, au contraire même . Il serait hasardeux d’exclure une surprise au soir du 23 avril. Etant donnée notre envie de changement, il serait plus logique qu’Hamon, Fillon et Macron ne soient tous les trois pas qualifiés pour le second tour et permettre un vrai renouvellement.