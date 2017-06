L’éthique dans la République de Macron. C’est très mal parti !

sur les citations concernant les politiques et leurs motivation, il y en a que j’aime bien et qui sont tellement vraie, comme celle de Voltaire, le seul problème est qu’elles datent un peu, ou est le progrès

« la politique est l’art d’écorcher le peuple sans le faire crier » Elisée Reclus, on va voir si Macron est bon politique au sujet de la casse du travail

« les peuples une fois accoutumés à des maitres ne sont plus en état de s’en passer » JJ Rousseau, on va voir si le peuple conforte le maitre aux législatives, si oui, Macron aurait tort de se gêner

« les hommes politiques et les couches doivent être changés souvent et pour les mêmes raisons » GB Shaw, bon, celles de Macron puent déjà

« feindre d’ignorer ce que l’on sait, de savoir ce qu’on ignore.... voilà toute la politique » Beaumarchais ça va comme un gant au gouvernement

« la politique est l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde » Paul Valéry, quel artiste ce Macron !!!!

et un petit dernier « le secret d’une autorité quelle qu’elle soit tient à la rigueur inflexible avec laquelle elle persuade les gens qu’ils sont coupables » Raoul Vaneigem, en effet, tous coupables d’avoir élu Macron et aussi les salariés tous coupables du chômage

ils ont tous raison, on le sait, pourquoi on laisse faire ??????????