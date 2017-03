L’extrême gauche et les présidentielles

D’aucuns auraient voulu enterrer l’extrême gauche et la considérer comme marginalisée….

Elle est toujours là, présente aux élections et sur le terrain.

Le NPA qu’on n’attendait pas, tant l’ouvrage de récolte de signatures d’élus était semé d’embûches cette année est arrivée à se qualifier.

Ses militantes et militants ont dû sillonner les routes de France avec peu de moyens et essuyer de nombreux refus.

Ils ont réussi l’examen de passage, chapeau à eux

Je suis très heureux du dénouement car si j’ai quelques divergences avec ce parti notamment sur la question laïque, c’est un parti qui sur le terrain social ne lâche rien et reste droit dans ses bottes pour la défense de tous les sans rien.

Lutte Ouvrière a lui dépassé le quota de signatures, ce qui ne m’étonne pas et me réjouit.

Ce parti a toujours été fidèle à la classe ouvrière et à la cause communiste, quant à la question laïque, il est irréprochable combattant à la fois la xénophobie et à la fois le communautarisme :

https://mensuel.lutte-ouvriere.org/2017/01/22/le-piege-de-la-lutte-contre-lislamophobie_75202.html

« Une politique de construction de fronts pour « lutter contre l’islamophobie » est de plus en plus défendue par une partie de l’extrême gauche. Au point de perdre tout repère de classe, et d’user de démagogie vis-à-vis de l’islam politique. »

Militant pour l’unité ouvrière, j’ai pris position pour que Mélenchon et Hamon se rencontrent afin de présenter une seule candidature anticapitaliste….

Cette bataille continue à être menée par Gérard Filoche et des militants des Insoumis, du PCF et du PS.

Il est clair qu’une telle candidature peut permettre avec la dynamique créée de rassembler au-delà des sympathisants actuels des insoumis , du PCF et de la gauche du PS ….Beaucoup de militants sensibles aux thèses de l’extrême gauche pourraient choisir une unité ayant des chances de gagner un ticket pour le deuxième tour plutôt qu’un témoignage.

Aujourd’hui, il y a peu d’espoir en un rassemblement à gauche, c’est d’ailleurs pourquoi nous serons relativement nombreux à voter NPA ou LO.

Une autre organisation qui ne se réclame pas de l’extrême gauche mais qui est classé dans ce champ politique, le POID ( parti ouvrier indépendant et démocratique) a choisi de ne pas présenter de candidat.

Le POID s’est prononcé pour une candidature unique défendant les intérêts de la classe ouvrière et exigeant l’abrogation de la loi El Khomri.

Ce parti a une ligne claire, unitaire et sans ambiguïté en combattant pour la rupture avec l’Union Européenne et la 5ème République.

Rien n’est fini, ni figé, il reste à poursuivre la bataille difficile mais indispensable pour l’unité, contre les politiques « libérales » donc ultra-capitalistes.

Il existe des espaces différents pour mener cette bataille, les élections présidentielles mais aussi législatives et le combat social et politique dans la rue.

L’extrême gauche qui est diverse a au moins un mérite, celui de ne jamais déserter le terrain de classe pour BRISER NOS CHAINES !

Jean-François Chalot