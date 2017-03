L’unité à gauche ou le néant

@Monolecte

oui tout à fait..il se passe que pour certaines raisons le programme de la pensée se révéla pendant quelque semaines par petits bouts pour en saisir en profondeur toutes ou en tous les cas suffisamment de ses intrications,

la partie du cerveau qui est sollicitée pour recevoir cela n’est plus la pensée , une partie de nos autres capacités se met en route et voit le message....« je » ne vois rien, « je » ne découvre rien, c’est la nature de ce qui est qui se révèle etc ce sera très long...

en tous les cas j’ai vu clairement, et la pensée alors en a capté une bonne partie qui lui est montré ,remontré par une de nos autres capacités non analytique , j’ai vu que cette notion d’être le meilleur, d’avoir le droit à plus vient du programme de la pensée lui même..je ne peux décrire ce programme pour un autre car si je peux t’apprendre à faire un meuble d’ébéniste, personne ne peut apprendre cela à un autre...on peut, on doit cependant en parler..

cette vision, qui est une interprétation de la pensée pas un fait, est cependant naturelle à la pensée tant que elle fonctionne en solo...ce qu’elle fait à l’enfance et ce qui est vital sinon nous ne voudrions pas vivre...je le vois comme tel c’est clair ça aussi

la pensée est en gros une calculatrice , mais aussi une sorte de radar..la partie radar sert à se repérer physiquement dans l’environnement avec des sous programmes gardes fous comme pour ne pas tomber de la falaise..je me repère ,j’analyse,falaise = je tombe = je m’arrête , c’est automatique à l’age adulte ..même avant bien sur..

ceci crée un « moi » qui se repère, qui est divisé pour la survie physique c’est vital....

ceci va hélas ,en l’absence de nos autres capacités être étendu à tout ce que nous faisons..et là le pire a déjà commencé...les autres humains, la nature profonde, les animaux etc sont perçus comme une falaise à éviter ou comme un arbre chargé de bon fruits que je peux prendre..

la pensée fait cela par programmation...elle évalue par programmation, elle donne des valeurs par programmation, elle élimine par programmation.( elle appelle cela compétition si c’est pour éliminer les autres humains) .elle calcule par programmation , elle imagine le futur par programmation, elle crée des hiérarchies par programmation etc et tout ceci se passe automatiquement à l’insu de notre plein gré..

L’Origine sait tout cela bien sur..L’Origine de nature inconnue sauf a certains par révélations..qui ne peuvent être utilisées pour un usage personnel auto centré...c’est à tout le monde..

Sachant cela , L’Origine a mis à notre disposition des symptômes d’erreur...au début c’est très subtil mais on n’écoute car on ne sait pas, ou ne sait plus..cet « art » est perdu mais peut être réveillé,

mais comme on n’écoute pas alors le symptôme s’amplifie pour devenir de la souffrance car on ne sait plus cela....alors on n’écoute pas le symptôme ni ce qu’il dit...L’Origine nous parle indirectement par ce biais..la pensée doit échouer à vivre, son domaine est la survie..pas la vie..elle est un moyen, elle est vitale DANS SON DOMAINE LA SURVIE mais elle va essayer de trouver un sens à sa survie, elle ne le trouvera jamais, il n’y en a pas est ce que je sais alors elle va rencontrer la souffrance, symptôme d’erreur...qui est aussi un catalyseur à laisser absolument libre....

tout ceci est naturel...mais nous fuyons cela c’est là que le déclin des humains s’est produit l’allégorie hermétique d’Adam et de Eve en parle clairement....ne pas essayer de comprendre il faut...le sens est perçu ou pas, l’intellect n’a pas accès à cela...« l’intuition » diront nous faute de mot plus adapté pour le moment, oui..mais sans chercher...chercher est le propre de la pensée..elle ne trouve que ce qu’elle cherche..que ses désirs donc..

Tout ceci crée le « moi je », le mauvais « moi je » qui est pervertie parce que il envahit des domaines qui lui sont interdits et qui est celui qui va voler, utiliser, tuer, détruire etc pour « nourrir »moi je« et sa quête d’un absolu contentement...etc

cette quête de contentement renvoi par polarité bien sur au fait que la pensée ou »moi je" ne connaît que le mécontentement...par pure stupide réaction d’analyse, elle imagine un opposé appelé donc contentement de mes désirs qui est sans aucun fondement autre que son propre désir que cela existe ....

et là on entre de plein pied dans le faux, l’illusion conceptuelle de la pensée analytique qui est là ou l’on vit...

A cela vient se rajouter toute une partie non perçue car la pensée superficielle qui est tout ce qui nous reste, géniaux nobels inclus bien sur, qui est vitale a son niveau est un danger mortel ailleurs que à son niveau ...guerres, pillages, tortures, meurtres, destruction etc etc et et et et et et ...machines..calculs etc

sur 100% du champs de capacités humaine, il nous en reste genre 2 % qui est le créneau de la survie par le biais des techniques et moyens de le faire..où nous sommes devenus ultra spécialisés....au détriment de la vie...

la survie à pris le dessus sur la vie...or la vie dit : tu vas mourir...

Je sais par expérience que notre nature profonde au delà de la pensée donc par le biais de nos autres capacités endormies que tout le monde a est la coopération ,le partage, l’empathie etc.etc etc etc etc etc etc etc etc ..........etc ! . et ce sans le chercher....même là bien sur des problèmes vont se produire, seul le rocher n’a pas de problèmes, mais à présent nous sommes apte à les résoudre...d’une manière simple : en les voyant, les vivants à l’aide de ce qui nous manque depuis genre 3 ou + millénaires etc car nous n’avons jamais eu les solutions de la vie, nous avons quelque solution vitales pour survivre mais elles ne sont même pas notre bien sur..seule la pensée trop limité s’illusionne elle même sur ce point..

bon j’arrête il y en a pour des semaines, des mois, non une vie en fait...sauf de dire que comme cela le veut sur cette route des fois se produit ce que la pensée ne peut imaginer, la science non plus d’ailleurs..indescriptible sauf de dire que c’est un contentement étrange ...qui n’a pas de causes...

