L’Usurpateur, le Trompeur, la Bécasse et le Souverain

Ah ! Bientôt la fin de notre série préférée, voici un résumé des épisodes précédents débouchant sur une prédiction :

- Au vu du marasme actuel dans lequel notre Pays se trouve, l'homme providentiel voyant "l'union" se former derrière lui séduira un ensemble de personnes désespérés. Cet homme est aujourd'hui Emmanuel Macron, et ce, malgré qu'il porte la totalité des idées qui ont mis la France dans l'état que l'on connaît.

Il est représentatif de la liaison de plus en plus présente entre les banques d'affaires et l'Etat et de l'évolution de la relation entre ces deux partis : l'endettement croissant a provoqué la soumission de l'Etat à ses créanciers, celui-ci est donc forcé de voir ses manettes manoeuvrées par des libéraux aux ordres.

Ce n'est pas peu de le dire que l'on a devant nous l'incarnation de l'Usurpateur. Il est la nouveauté de par sa jeunesse et son visage méconnu (il n'a jamais été élu). Il a été crée selon les règles du "Design Thinking", entouré de "growth hackers" (talentueux, certes) qui lui ont permis d'atteindre aujourd'hui une certaine popularité parmi les "gagnants" de la mondialisation, des classes supérieures travaillant en Europe, ces travailleurs détachés français dont a parlé Macron le soir du premier débat. Emblème de la phase terminale de la transformation du parti socialiste Français, qui changera bientôt de nom.

- Un autre se positionne comme la seule alternative au quinquennat Hollande. François Fillon est celui portant le libéralisme aux nues, représentant d'une haute bourgeoisie vieillissante voyant ses capitaux stagner et marchés envolés dans les mains des nouveaux riches des BRICS ou autres monarchies pétrolières (l'anecdote hilarante est que ces derniers ont été favorisés fiscalement parlant par ce même Fillon). On notera que cette haute caste française symbolisée aujourd'hui par Sens Commun et la "Manif pour tous" ne s'est pas regroupée derrière Marine Le Pen, jugée trop europsceptique. De plus, ces conservateurs ont été les premiers à pousser des cris d'orfraie quand celle-ci a parlé de baisser l'âge de départ à la retraite et évoqué le protectionnisme.

Fan incongru de séries Américaines, il se retrouve malgré lui acteur principal de cette campagne, de par l'opprobre qui a été jetée par l'etablishment socialiste sur lui et sa famille. Mais il n'est pas que victime, il est le Trompeur.

Derrière l'indignation d'un tel déferlement, c'est néanmoins ces révélations, montrant un homme cupide et avide, prêt à vendre père et mère (ici ses enfants et sa femme) pour obtenir gain de cause. La "Vieille France" votera pour lui, jugeant comme E.Zemmour que la politique n'est pas une affaire de morale.

- La morale, parlons-en, une candidate s'en est fait l'étendard, Marine Le Pen. Tiraillée entre l'aile droite de son parti sur les questions économiques et européennes, elle a fait récemment un virage sur la ligne d'Egalité et Reconciliation en faisant des sorties sur les protestants et la rafle du Vél-d'hiv, pour se démarquer d'un Fillon toujours plus à droite, et surtout pour remercier un soutien sans failles de l'essayiste le plus mal vu de France et de Navarre.

N'étant pas brillante en débat, moins cultivée que Mélenchon et se marchant sur les pieds avec Fillon concernant les sujets de societé, elle est malgré elle, la Bécasse. Pourquoi ? Par ses choix, et par les scénarios qui l'amènent à la défaite dans 100% des cas au deuxième tour. A l'heure où j'écris ces lignes, elle en serait potentiellement absente !

Battant campagne dans les petits villages, sa stratégie aujourd'hui ne paie pas forcément ses fruits. Gagnante des élections de second plan via la mise en exergue de ses thèmes de prédilection et même de ses résultats dans les urnes, la présidentielle paraît être une épreuve bien plus rude pour l'ex-favorite des sondages.

- La rudesse de cette élection sied bien à Jean-Luc Mélenchon, barbouze de la politique française, cet apparatchik reconverti rassemble aujourd'hui les déçus du social libéralisme et ceux qui n'y ont jamais cru, mais pas que. En effet, on notera que sa posture est aujourd'hui celle d'un homme d'état. Pertinent sur les questions internationales, redoublant d'inventivité il séduit les jeunes digital natives mais aussi les déçus de la droite, trouvant Macron trop jeune et trop soumis aux lobbies.

Réfutant le terme de gauche ou de droite, sa candidature fait plus que sens avec le tempérament et la stature du chef qui manque à la gauche radicale depuis Georges Marchais. On constate dès lors un consensus pour quelqu'un étant attaché aux valeurs qui ont fait la France, revendiquant la patrie au coeur mais aussi le peuple, et non pas les nantis. Le Souverain et régalien Mélenchon regroupe les idées sociales de la gauche radicale et étatisme plaisant à certains conservateurs.

A la manière des Etats Unis, c'est aujourd'hui un des candidats les plus âgés qui catalysent l'attrait des jeunes, ridiculisant le concept de "jeunisme" porté par Macron. Il est vu plus honnête et plus intègre que Fillon et soutenu indirectement par Henri Guaino. N'ayant plus peur d'assumer la nécessité de frontières nationales et évoquant les réfugiés comme conséquence d'une politique internationale désastreuse, il ridiculise Marine Le Pen sur le terrain des idées. Objectivement, il obtiendra le soutien de la majorité des "petits candidats" et notamment de François Asselineau, autre candidat possèdant un peu d'épaisseur mais peu à l'aise dans l'arène politique.

Il a la meilleure réserve pour le second tour et même le premier : stratégiquement, les électeurs seront intéréssés par le soutien indirectement annoncé d'Hamon, Pouton et Arthaud. De plus, on peut ajouter Asselineau, Cheminade & Lassalle qui n'hésiteront pas à appeler à voter pour le candidat jugé le plus intègre.

Avons-nous donc notre prochain président ? Vous le verrez ce dimanche, disponible à 19h en Belgique ou en Suisse pour les plus pressés !