La belle illusion !

La machine médiatique à lobotomiser démontre une fois encore sa redoutable efficacité ! Alors que les programmes des partis traditionnels n’offraient plus guère d’autres différences que cosmétiques (TINA !), Mélenchon - tout comme Macron, mais qui n’en est lui que le pur produit « marketing » -, semble avoir pleinement saisi le caractère « narcissique » d’un époque ou la quête d’un héros, d’un sauveur ou de superman par une génération montante formatée aux selfies, à facebook et aux tweets se substitue à la lecture de tout slogan ou projet qui excèderait malencontreusement la limite des 140 caractères retenue tant par Twitter que l’Éducation nationale, ...

Il était déjà avéré que l’élite $ociali$te ne respecte aucune de ses promesses, aucun de ses engagements ! Démasquée, elle préfère ouvertement saborder le navire et cracher sur le choix militant ! Souhaitons donc que sa base ait plus de mémoire qu’elle n’a jamais eu de parole !

Quant à la pantalonnade de Fifi le Filou, elle lui offre tout loisir de se consacrer en famille et dès à présent aux convocations des juges.

Le prochain suffrage citoyen se résume maintenant au choix entre une dictature néo-libérale - version « soft », celle - europhile et atlantiste - qu’on ne connaît déjà que trop bien et depuis bien trop longtemps, qui n’hésite pas à toujours plus soumettre, affamer et jeter à la rue la population en se revendiquant de valeurs « humanistes » savamment dévoyées - et la même - version claquements de bottes, chasse aux « basanés » et arbitraire de petits capos revanchards, ce dont, moyennant quelques cris d’orfraies et autres protestations de principes à l’attention des médias, l’élite mondialiste et ses larbins s’accommoderont tout aussi bien et sans autres états d’âme.

Tu parles d’un dilemme !!! Maigre consolation en attendant de vous mobiliser pour les législatives, l’électeur grugé pourra toujours s’esbaudir d’une prévisible et très spectaculaire valse de retournements de vestes issues des meilleurs couturiers, petites et grandes trahisons, déjà largement amorcée avant même le premier tour. Vous reste toujours l’option, d’ici 15 jours, d’un dimanche sous la couette (pas trop votre genre, pour ce que j’en ai compris !) ou, s’il fait beau et que c’est déjà de saison, à taquiner le goujon ou autrement profiter d’un beau printemps en bord de Loire.

Rien ne change donc ni pour vous, ni par conséquent pour nous ! Oui, tout cela est bien désespérant !

Sincèrement désolé pour vous, ...., et bon courage, Nabum !