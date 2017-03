La candidature de Benoît Hamon, une escroquerie, une imposture ! #plusjamaisps

Trente minutes avant l’émission politique du 23 février 2017 de David Pujadas, consacrée à Jean-Luc Mélenchon, le présentateur du journal, Julian Bugier, s’est prêté à une opération politicienne en demandant à son invité du jour, Yannick Jadot (EELV), d’interpeller en direct JL Mélenchon pour lui demander de faire comme lui, c’est à dire de trahir le peuple de gauche en faisant alliance avec Benoît Hamon qui mettra en œuvre une politique de droite comme ses prédécesseurs socialistes.

Heureusement que le candidat des insoumis n’a pas la mémoire courte en ce qui concerne l’ancien Ministre de Hollande et ses prises de position durant ses différents mandats de ministre et député socialiste puisque il vient de décliner l’invitation à le rejoindre.

Le candidat Hamon, effaçant de sa mémoire la pétition contre la Loi Travail qui a recueilli plus d’un million de signatures et les luttes et manifestations menées par des milliers de travailleurs en 2016, vient d’investir pour les législatives ceux qui ont, comme El Khomri, M. Valls, trahi la classe ouvrière. La candidature de Benoît Hamon est une imposture, une escroquerie.

Depuis 2012, cet apparatchik du PS a été d’accord avec la politique étrangère de Hollande qui a battu le record d’obéissance à l’OTAN. Il est un défenseur de l’intégration européenne : il veut sauver la monnaie européenne en créant un parlement de l’euro. Alors que la monnaie européenne est un outil de fabrication de chômage massif, il veut mettre en place un revenu minimum universel, ce qui signifie en vérité l’acceptation d’un chômage de masse. Hamon est d’accord avec l’ubérisation et la robotisation qui compromettent l’emploi et le pouvoir d’achat. Hamon fait partie d’une caste, d’une élite qui tend la main au patronat : on ne combat pas le front national en laissant le champ libre à des national-socialistes qui amputent le budget public pour engraisser la finance internationale-transfert de l’argent public vers des comptes privés-. On combat le front national en proposant le F.R.A.P.P.E et en aidant les salariés à se réapproprier les moyens de production.

De plus Hamon se prononce, comme Fillon et Macron, pour porter à 2% le budget militaire français dévolu à l’OTAN, pour la « défense européenne » dans le cadre de l’OTAN, ce qui revient à donner sur un plateau la force nucléaire française à Berlin, tout cela dans le cadre des préparatifs de guerre de l’OTAN contre la Russie : cela tourne le dos à Jaurès, combattant de la paix, ça va coûter de nouveaux milliards prélevés sur les salaires, les services publics et la santé des gens. Des crédits pour la santé et l’enseignement, pas pour les guerres de l’OTAN !

Pour parachever les diktats de la BCE et livrer le pays aux multinationales, son parti, le PS, a conduit sous la présidence Hollande une politique de destruction en règle des acquis du CNR dans la lignée de ce que la droite avait entreprise (la casse a commencé en 2003 : retraites des fonctionnaires, dénationalisation des ATOS de l’éducation nationale) à la demande du MEDEF.

Tout au long de ses mandats, Benoît Hamon et son parti ont projeté un rideau de fumée avec des réformes qui n’ont rien coûté : mariage pour tous, voile islamique, réforme de l’orthographe, gestation pour autrui, et maintenant revenu universel, dépénalisation du cannabis . Par contre, les mesures contre les travailleurs sont bien réelles : réforme du code du travail et des prud’hommes, pénalisation de l’action syndicale, répression contre les manifestations pacifiques.

Soyez certains que son programme à venir sera de la poudre aux yeux, et comme avec ses prédécesseurs, c’est la loi du marché et de la finance qui primera sur la satisfaction des besoins des familles les plus modestes.

Jo Hernandez – Commission luttes du PRCF

http://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/info-luttes-n-10-mars-2017/