La farce électorale

Monsieur Chalot,

A vous lire, je ne peux m’empêcher de penser que vous soufflez le chaud et le froid, seriez vous schizophrène ?

Si vous me le permettez, je commencerais par ce billet, et je développerai plus largement. Le sujet m’impacte bien plus que d’autres, étant moi même melunais.





Jeune, je me suis présenté deux fois aux élections législatives....Pour moi il s’agissait d’émettre des idées et les défendre, sachant que de toutes façons je ne pourrais pas être élu.

vs

Dans la première circonscription de Seine et Marne, il y a 17 candidats aux législatives, du jamais vu....



Non ils ont fait comme vous, se présenter sans espoir d’être élu, mais de façon démocratique ?Votre combat était vertueux, mais là, c’est la chienlit !!

Le 19 avril, vous appeliez dans votre article, à « battre les forces de l’argent », dont Macron et Le Pen, pourtant, le 3 mai, vous nous abjuriez de devoir voter macron pour faire barrage au fascisme, pour tactiquement le réguler par des soupes politicardes, ne pas lui laisser la main.

Vous pensez vraiment qu’avec un tel discours de girouette, vous puissiez motiver un quelconque abstentionniste ?

Et à la vue de votre super calcul poticard, macron a de grandes chances, battage aidant, de faire le combo et avoir les mains libres. Au moins, de ne pas avoir souscrit à cette farce de la bête immonde, en vous abstenant, ça vous aurait préservé, et probablement renforcé envers vos abstentionnistes. C’est malheureux à dire, mais votre calcul n’aurait pu uniquement fonctionner qu’avec marine le pen !