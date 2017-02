La France est sous le choc, Trump président fait ce que Trump candidat a promis

@njama

« votre exemple est vraiment mal choisi, parce que sur terre plus raciste qu’Israël tu meurs (sauf la Corée du Nord peut-être ?), »



Mais tu fait l’école du rire toi, alors trouve moi (des pas un) panneaux de ce style chez les Juifs, Les Chrétiens, Les Boudhistes, Les Protestants, les (etc)

https://islamluc.files.wordpress.com/2011/09/muslimsonly2.jpg?w=450&h=183

Les seuls endroits ou il y a eu ce genre de panneaux (et plus aujourd’hui ...oufff...) c’etait en Afrique du sud ou tu trouvais des « For White only », et c’est heureusement à ce jour depuis le gouvernement légitime en place, c’est supprimé et rigoureusement interdit.

Sauf si bien sur ta coception d’un « For Muslim Only » ou d’un « White Only » n’est pas d’un énorme caractère raciste...

Puis la corée du nord, ou la c’est SURTOUT pas facile de sortir, ou est le racisme la bas ???, c’est totalement géopolique.

Bref....