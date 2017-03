La mère rouge, et le père pépère

@Olivier Perriet : c’est pas comme ça !

Qui peut prétendre que le calendrier des « révélations » visant à reprocher à Fillon des faits qui remontent pour certains à presque 20 ans n’a pas été soigneusement étudié à fins purement politiques ??

Qui peut croire que c’est anodin, ordinaire, par hasard, que des juges lisent le canard enchainé le matin et ouvrent une information judiciaire l’après midi ???

C’est évidemment tellement cousu de fil blanc que la manœuvre politique saute aux yeux ! Tous ces évènements arrivent pile poil au bon moment. Après les primaires, surtout pas avant et pas tout de suite après non plus, juste quand il aura lancé sa campagne et qu’il sera impossible au parti LR de trouver une alternative à la candidature Fillon dument avalisée par une élection primaire remportée très nettement.

Donc oui, on peut être de droite sans être un afficionado de Fillon et trouver que le débat démocratique normal est saccagé. J’appelle débat démocratique normal celui qui aurait permis de mettre en évidence les quatre ans perdus à ne rien faire de François Hollande et le programme énergique de redressement de l’économie du pays proposé par le candidat de droite.

Au lieu de ça nous avons droit à des observations sur la femme, les enfants et les costumes de François Fillon. C’est carrément indigne d’une grande nation démocratique. Une fois de plus on ne va pas voter sur un programme mais sur le feeling d’un candidat. C’est complètement au ras du caniveau. Nous méritions mieux. Nous méritions un vrai débat.

Il reste encore un mois qui permettrait ce débat, mais je crains fort qu’on empêche Fillon de parler de ce qu’il faudrait faire pour que la France se porte mieux demain que pendant les cinq ans écoulés. Chaque fois qu’il essayera de parler chômage et impôts je prends le pari qu’il y aura une question de diversion sur le prix de ses chaussettes et la question primordiale de savoir si c’est son fils ou sa femme qui les lui auront offertes.

Cette élection est bel et bien polluée par cette affaire. Personnellement je pense que c’est une vengeance de Hollande qui fait avancer son sous marin Macron contre le parti socialiste qui l’a trahi et contre la droite qu’il exècre. Ne pas oublier qu’en France si un vrai parti du centre n’existe quasiment pas, les électeurs de sensibilité centriste sont nombreux et leurs voix sont indispensables pour faire basculer l’élection.