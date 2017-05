La présidentielle de l’insatisfaction

A moins qu’une part importante des électeurs des deux finalistes n’aient voté en partie par défaut, sans être véritablement convaincus par le candidat dont ils ont pourtant choisi le bulletin, mais qui ont seulement opté pour la moins mauvaise des solutions, tout en restant profondément insatisfaits ? Bien sûr, il y a des soutiens convaincus, mais une partie des électeurs s’est probablement prononcé sans véritable adhésion mais plutôt par rejet des autres candidats, comme on le constate avec ce second tour. En effet, pas moins de 64% des sondés qui préfèrent Macron pour le second tour, d’abord par rejet de Marine Le Pen que par adhésion (et 47% de ceux qui préfèrent Marine Le Pen)