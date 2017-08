La Science Politique (2)

@bob14. En tant que science en devenir, elle demeure utile et surtout nécessaire. Elle est l’une des plus exposées à être corrompue. Toutes les sciences sociales sont exposées à la corruption, et s’il leur arrive d’avoir un développement honnête et utile, c’est toujours en bravade de la corruption par un incorruptible.





Le chercheur en sciences humaines se condamne à ne faire que du boulot de singe, s’il n’examine chaque concept, chaque idée reçue, et chaque « info » reçue : « A qui le crime profite ? ».

En sciences dures, l’interrogation « Cui bono ? » n’est en principe pas fondamentale et pourtant là aussi nous avons quelques solides scandales. Exemple historique : le livre de Jean Perrin, « Les atomes », paru en 1913, était à l’époque un livre militant. Il osait prouver que de nombreuses méthodes différentes donnaient la même constante d’Avogadro-Ampère (six cent deux mille milliards de milliards de molécules par mole). En un temps où le ministre depuis des décennies bloquait les carrières de tous les chimistes qui osaient laisser savoir qu’ils étaient atomistes.

En sciences humaines, voir le cas de la psychiatrie, et surtout l’expertise psychiatrique née d’un contrat de corruption avec le garde des sceaux de Louis-Philippe.