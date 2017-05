La transparence opaque d’Edouard Philippe...

Le 13 décembre 2014 , chez Ruquier , il a déclaré :

« on ne travaille pas assez dans ce pays » !

Je voudrais lui rappeler que « ce pays » est aussi le sien ; et comme je ne suis pas rancunier , je lui suggère quelques pistes pour « agrémenter » la loi travail :

- Passer à 48 heures hebdomadaires , payées 35 , sur 6 jours . En effet , une majorité de Français est favorable au travail du dimanche ; donc , tout le monde au boulot le dimanche !

- Nous sommes dans un état laic , donc suppression de tout les jours fériés qui ont un rapport avec la religion !

- Suppression du 1er Novembre et du 8 Mai , ces commémorations des dernières guerres rappellent des moments douloureux à nos amis Allemands !

- Le 14 Juillet , notre fête nationale , profitons-en pour mettre tout le monde à contribution pour nettoyer nos monuments , trottoirs , et lieux publics !

- Le 1er mai , fête du travail , quel paradoxe , c’est la fête du travail et on ne travaille pas ! Je propose que l’on travaille gratuitement pour nos gentils patrons qui nous donnent du travail !

- Le 1er de l’an , on commence l’année par un jour chômé , quel exemple déplorable pour les générations à venir ; il faut démarrer l’année sur les chapeaux de roues avec une journée de 12 heures !

- Il est inadmissible que seule une partie de la population puisse se payer des sports d’hiver ; donc dans un soucis d’égalité , je propose que l’on supprime 2 semaines de congés annuels afin que les plus défavorisés puissent economiser pour une semaine à la neige !

Il y aurait certainement bien d’autres mesures à prendre ; mais dans un premier temps ça me semble pas mal pour mettre tout le monde dans la rue , QUOIQUE !!!!!!!!!!!!