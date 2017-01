LE BAL DES FAUX-CULS ACTE IV : Quand le peuple s’invite dans la danse avec fracas

Il n’y a pas que dans les médias et politiques où tout est permis jusque dans les plus minables stratégies. La politique chez certains est devenue un jeu et tandis que le sensé et le sérieux devraient être de mise, ça s’amuse, ça se divertit, bien avant de songer à redresser la France, qui est somme toute le principal enjeu. C’est ainsi que l’on participe à toutes les manipulations possibles, auxquelles se prêtent adhérents, militants, sympathisants, et ce de chaque camp. Mais pas que … Même les sans-partis s’invitent dans la partie… Au point de passer de la distraction au machiavélisme, quant eux-mêmes réclamaient un retour à la morale dans le domaine public.

Il est évident que gronde en moi, une sacrée colère, qui s’amplifie, enfle… Et cela ne date pas des résultats des primaires. Tout ceci est d’ailleurs secondaire. Aussi entendrai-je que mon point de vue sera forcément subjectif et qu’il se voudra comme toujours subversif. Mais mon avis tentera cette fois-ci à être bien plus objectif et à tendre même vers la vérité cruelle que nous envoient les faits, quitte à provoquer quelques étincelles. C’est qu’en cinq ans sous le règne d’Hollande, j’ai vu, lu et entendu le peuple dans son ensemble, autant sur les réseaux sociaux que dans la vie quotidienne, évacuer et cracher toute sa haine dont les premiers ciblés sont ceux qui, depuis quarante ans, nous gouvernent. Ca larmoyait dur dans les chaumières ! J’ai cru même, fut un instant, avoir un furtif rêve, que ça y était … On était prêt à tout foutre en l’air ! Que ça allait dépoter à tout berzingue dans les carlingues… ! On a quelque peu raté le décollage, et de cet espoir ne reste que son naufrage. Car soudain se sont pointées les élections, et le voilà reparti, le français, dans ses travers et ses élucubrations : il se sent d’un coup pousser des ailes, la lumière jaillit dans son esprit, lui qui broyait du noir à n’en plus finir, et se sent, comme par magie, épris des présidentielles. Tandis qu’hier il vomissait encore Fillon, Valls ou Macron, il se sent capable d’aller de l’un à l’autre, uniquement pour voter contre : comprenez en ce sens qu’il n’y a aucun vote d’adhésion. Vous me direz qu’il s’en mordra tôt ou tard les doigts… Mais le peuple malin s’est déjà établi pour demain un alibi : si le futur président ne remplit pas son contrat, il dira qu’il n’a pas eu le choix, que de voter pour le moins pire. Il se déresponsabilise de toute erreur qu’il recommence pourtant chaque fois que sonne l’heure de se rendre aux urnes, même quand il s’agit d’y laisser des tunes… Il y a de quoi alors être remonté sévère, de fatalement comparer son compatriote à une girouette, allant dans le sens du vent, prêt à retourner sa veste, quand ça lui chante. Adieu les convictions ! Et avec enthousiasme, sans même avoir lu pour la plupart une ligne de programme, celui-ci s’en va la fleur au fusil, fier de lui, d'accomplir dit-il un geste citoyen, que je qualifierai pour son prochain, moi, d’adultérin.

Dans certains milieux éclairés, y’en a qui disent que la majorité est certes manipulée mais que s’éveille une minorité qui, au fur et à mesure, prend de l’ampleur et dont l’objectif est d’éjecter tous nos bonimenteurs. Pour ma part, je ne souhaite même plus m’illusionner : les français sont bien des veaux, et ceci dans leur globalité, et qui prend dorénavant plaisir à se triturer le cerveau, dans des manœuvres politiciennes, à l’image de ceux qu’ils dénonçaient hier, s’écartant ainsi du primordial et de l’essentiel, mais bien pis encore… quitte à se renier soi-même.

Faut bien reconnaître, à la décharge du peuple, que l’objectif des primaires n’est point clair… Qu’il s’agirait plutôt d’une guerre éclair entre protagonistes acharnés et avides de pouvoir et à celui qui rendra le plus habilement la balle plutôt que d’étayer pour le pays un vrai programme. Il est certain que c’est un festin de déballages… De grandes paroles et de grands mots et que dans ce flot, tout en ressort flou malgré leur bagout. Mais outre ces guéguerres intestines ne concernant que des egos surdimensionnés, faut-il que le français se mette à leur niveau et qu’ainsi avec eux, il s’agglutine autour de tant de médiocrité ?

Il va s’en dire qu’il ne s’est pas fait attendre… Il y a sauté en plein dedans, dès les primaires de la droite, en se revendiquant avant tout démocrate, et qu’au nom de la République partout sur les réseaux sociaux, tonnait le slogan « Tout sauf Sarko ! »… Que même s’il était de gauche, il avait son mot à dire sur un candidat qu’il ne fera jamais élire. C’est cela la démocratie ! Aller à l’encontre de ses opinions, après tout, c’est aussi ça la liberté d’expression ! Quand je pense que les socialistes ont voté Fillon… Et ont donné du fric en prime à leurs adversaires pour les prochaines élections ! Faut dire tout de même, que chez eux, il y'a quelque chose qui ne tourne pas rond ! Surgit alors un déferlement de colère : « On a volé nos primaires » ! Fallait pas les foutre ouvertes… C’en est terminé… Quelque soit le vainqueur, il aura pas ma voix ! Plus puéril on meurt… C’est juste le chien agressé qui aboie mais rassurez-vous… il ne mord pas ! Fillon les a tous balayés, et voilà que les sympathisants des Républicains veulent l’éliminer … « Tous sauf Fillon… Nous, on l’aura pas dans le fion ! ». Mais qui alors ? Hé bien Macron !

Si y’avait que la droite pour nous faire rire… La gauche, chez elle, y’a du potentiel, y’a pas à dire ! Un vrai florilège… Aucune limite à la connerie. Alors que pendant tout le mandat hollandiste, elle-même criait à la traîtrise des valeurs socialistes, avec en première tête de ligne la loi Macron et le 49.3 de Valls, que voit-on pas dans les commentaires du Monde, que l’ancien premier ministre subit un véritable lynchage et que si celui-ci perd le duel, pas de place à l’illuminé du revenu universel… Et le seul à pouvoir contrer du coup Le Pen, il se nomme, vous l’aurez compris, Emmanuel. Mais ce n’est pas fini… Dans le clan Hamon, la même ritournelle… Pas de place pour le facho autoritaire qu’ils enverront valser sans hésiter une seconde et se rallieront à celui qui, je le rappelle, était leur pire ennemi.

Vous avez dit dinguerie, folie ? Mieux encore ! Schizophrénie ! Voilà où en est rendu le peuple français … De droite à gauche, à se balader, puis à se hasarder aujourd’hui car un peu perdu, au centre avec l’autre hurluberlu. Capable de surcroît de l’emmener au sommet, là où se reposaient les héros de la mythologie grecque, et à tous leur clouer le bec, parce que le français a tout bonnement décidé de voter… Et ça se dit stratège !

Car s’il pense déjouer le système, en continuant sa loi de série du troisième potentiel, c’est sans oublier que celui-ci est le chouchou de BFM et qu'il n'aura comme à son habitude rien choisi sans l'influence du pouvoir médiatique. C’est ainsi que le peuple en toute beauté se fera une nouvelle fois berner… Pensant énerver la classe politique actuelle… C’est juste que cette dernière se renouvèle conservant en revanche les mêmes principes et privilèges.

Comme la bêtise humaine est illimitée, et qu’il n’y a plus lieu de s’y attarder, et que le peuple s’y baigne à l’aise dans cet océan de fausse pensée, démagogie et d’insignifiance au possible, dorénavant je n’ai que pour lui non pas de la pitié mais un très grand mépris. De cette mascarade, je me refuse d’y participer, leur laisse leur candidat, mais que si à mi-mandat, surviennent à nouveau les jérémiades, faudra pas se plaindre de n’y trouver aucun lot de consolation et aucune réponse à leurs éternelles revendications. Parce que dans les faits, et un bail que ca dure : « tout le reste est Littérature »….