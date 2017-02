LE BAL DES FAUX-CULS ACTE V : Quand Macron contre la France sort son flingue

Ah ! Il s’en est fallu de peu ! J’y croyais plus à vrai dire. Je me disais que cette présidentielle était quelque peu terne, triste ! Mais Macron en sauveur, m’a enfin réjouie ! Je me disais, Dieu c’est pas possible… Dans ces élections même pas une minime dose de pleurnicherie, façon mur des Lamentations… Parce que tout de même c’est tout l’aspect de notre époque en toc, qu’elle trouve refuge dans l’incessante culpabilisation … Une sorte d’auto-flagellation … En somme une auto-mutinerie … Bref un vrai suicide collectif.

Mais c’était sans compter de notre homme miracle, qui a l’intention de gouverner sans programme … Le voilà qui sort sa petite morale. Ah ! Il a déballé l’artillerie lourde, je l’avoue… Remettre au goût du jour, ces fameuses « heures sombres de notre histoire », que de nombreuses à tous les entendre, et qu’ils traînent (ils sont les seuls encore à y croire) tel un boulet avec désespoir … Fallait oser ! Et être surtout un maximum taré. Car le contexte actuel s’y prête encore fort à l’aise pour question de conquête, enrichissement personnel, tous ils n’hésitent pas à rallumer les Lumières, là pour le coup, point de honte, nos valeurs sont unanimement universelles, seul trouvaille pour camoufler leur ingérence et donc leur colonialisme à outrance… Un crime contre l’humanité dit-il ? Combien d’années de collaboration et jamais oh combien d’indignation pour dénoncer les traîtres qu’il a si bien servis tout au long de sa carrière ? Il est vrai qu’issu de la Banque Rothschild, il a des leçons à donner à la France et à son histoire : sans doute question de prestige ! Alors il fustige, puis au passage nous assassine… Sombre éternelle hypocrisie quand on sait le carnage planétaire qu’ils font tous pour du fric. Et l’ancien ministre de l’économie va nous demander à nous, de nous repentir, quand le dernier gouvernement dans lequel il a participé évoquait Israël comme la plus grande démocratie… Surtout ultra-colonialiste ! Mais pour ce pays, point de crime !

Mais plus grave encore, lui qui se présente tel un Messie et veut représenter la France par la fonction suprême, il y montre au contraire pour ce pays toute sa haine. Parce qu’il est là son vrai programme : que le français se renie jusqu’à la négation la plus totale, vieux délires de sa hiérarchie en haut de la pyramide.

Alors ce Monsieur qui se dit vouloir rassembler les gaullistes autour de lui, j’imagine comme De Gaulle lui-même doit bien en rire. Car pour une mise au point claire et définitive sur ses prétendues valeurs gaullistes, que les choses une fois pour toutes soient dites :

On ne peut être européiste convaincu, ultralibéral, mondialiste et se proclamer gaulliste. On est gaulliste quand on décide que la France se doit être absolument souveraine, indépendante, libre et surtout non alignée. La France n'étant de ces valeurs gaulliennes quasiment plus dotée, et comme Macron souhaite achever le projet juste pour le profit de ses amis : l'Union européenne, la finance internationale et toutes ces organisations illégitimes, il est surtout indéniablement l’archétype antigaulliste. Et je rajouterai aux propos soumis récemment par le petit trublion détraqué : Le Général de Gaulle n'aurait jamais rabaissé la France comme il l'a fait en proclamant qu'elle a commis via la colonisation un crime contre l'humanité. Quand on est gaulliste, on aime son pays, son histoire et on la porte fier à bout de bras. Macron, l'opportuniste, le racoleur de bas étage, le vendu aux banques, aux multinationales et milliardaires (beau palmarès, je dois dire, autour de lui !), sa morale qu'il se la garde ! Ses pleurnicheries aussi. Mais cette fois-ci c’est un loupé ! Les français qu’on se le dise, en ont marre qu’on les sermonne sur un passé qui de plus sorti du contexte historique a valeur d’anachronisme, qu’on les rabaisse sans cesse, qu’on ne leur montre que la noirceur de leur histoire quand celle-ci a tout autant resplendi ! L’apitoiement sur les autres ne fonctionne plus parce qu’il y a de quoi s’apitoyer en priorité sur son propre sort aujourd’hui et que le passé reste dorénavant chez le français définitivement passé ! Je sais chez certains, la pilule a du mal à être digérée. Parce que cela en devient plutôt maladif, façon psychose, mélangée à d’anciennes névroses, que de vouloir à tout prix abattre le pays ayant proclamé les droits de l’homme au nom de ces mêmes droits de l’homme. Mais cette mise à genoux forcée ne peut durer qu’un temps. Quand on mène une politique économique désastreuse et toujours aux profits des plus riches, et ignorant les petites gens, on se ramasse la colère bien méritée de ces derniers, et surtout on se tait pour ne point tomber dans l’indécence. Enfin, pour un Monsieur qui regarde soi-disant vers l'avenir et qui se dit progressiste, la culpabilisation incessante est-elle de bon ton avec une telle idéologie, ou bien définitivement le progressisme c’est la régression irréversible ?

Ah ! Il a du se sentir très certainement culotté (presque auto-satisfaction du buzz assuré, nouvelle dope à ces camés) mais qu’il se méfie que certains sans-culottes lui mettent une magistrale déculottée.