Le crépuscule de François Hollande

Bis répétita après son blabla de renonciation du début décembre. Hollande a encore gonflés ceux qui l’écoutaient avec lui-même et son bilan qui décidément l’obsède, un ressassement du passé, un déversement de chrysanthèmes sur une France laminée.

Un avenir, une vision, un chemin à prendre pour le pays et ses habitants ? Ah non. Hollande le croquemort aux yeux de chien battu ne sait pas faire, tout entier tourné vers les défunts, la désolation, les ruines. Il n’aime la France et les Français que morts ! Il voudrait au fond nous entraîner vers les abîmes dans son crépuscule à lui, alors qu’il s’en retourne vers l’état de poussière de l’univers qu’il n’aurait jamais du quitter...