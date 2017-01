Le crépuscule du Parti dit Socialiste

Bien sûr, le PS a montré une capacité stupéfiante à traverser des heures difficiles, de la fin crépusculaire des années Mitterrand, entre chômage de masse et affaires, les congrès haineux ou marqués par des irrégularités. Mais cette fois-ci, avec ces primaires, il semble en voie d’autodestruction, et que la concurrence de Macron et Mélenchon va signer son acte de décès.

Eurolibéral robotique contre apparatchik libertaire

Aucun des deux finalistes n’est populaire. Quel que soit le vainqueur, il semble destiné à de la figuration, d’autant plus qu’il affrontera deux rivaux qui semblent les encadrer comme un étau le ferait d’une pièce bien fragile. La seule question qui semble se poser, c’est de savoir si les votants de dimanche choisiront celui qui gènera un peu plus Mélenchon, à savoir Hamon, ou celui qui gènera Macron, à savoir Valls.