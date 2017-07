Le gel du point d’indice de la Fonction publique, prémisse d’une nouvelle baisse générale des salaires...

@Vraidrapo

Prendre un exemple qui représente moins d’1% de l’activité salariale, c’est trop drôle !!! D’autant qu’il ne s’agit pas d’argent public dans ce cas précis, quand les gens vont acheter leur totomobile si précieuse pour leur confort ce n’est pas sous le joug d’un ministère quelconque, ils le font de leur plein gré. Et puis face à leur dépense, ils ont qqe chose de concret, ce qui n’est pas tjrs vrai pour la fonction publique quand on se rend compte du niveau de service rendu tjrs plus lamentable, et pour un impôts qui augmente démesurément et chroniquement chaque année !!!

Avec ses 3 millions de voitures vendues chaque année, vous supprimeriez carrément la rémunération de Ghosn, Renault pourrait vendre ses totomobiles 2,33 euros de moins !!!

Ce n’est par conséquent qu’une histoire de déontologie mal placée ou de jalousie maladive, car au même titre que quand je prétends que la masse salariale d’état est pachydermique, on me rétorque tout le temps bêtement que cet argent est dépensé, il retourne dans le circuit !!! Et bien celui de Ghosn aussi, il consomme, il consomme bcp d’ailleurs, donc participe à l’activité, crée des emplois...

Se morfondre sur ce genre de considération fait qu’on perd un temps précieux pour voir le monde différemment et soit se contenter de ce qu’on a, soit se donner les moyens d’avoir plus...