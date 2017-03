Le Macron attrape-tout !

Peut-on imaginer que les électeurs de gauche puissent s’apercevoir que ni Hamon, qui n’a aucune chance de regrouper le PS( d’ailleurs qui le souhaite ?) et donc d’être au second tour, ni Macron, candidat des banquiers et surtout auteur et complice de la politique de Hollande, et donc que ces-dits électeurs puissent voter pour Mélenchon et le porter au second tour.

Un duel Lepen/Mélenchon serait certainement l’occasion pour de nombreux français de se réintéresser à la politique .