Le mot d’ordre de la campagne : « fictif »

En fait on essaye de faire passer pour fictive une campagne électorale qui, heureusement et seulement pour l’instant, n’a pas encore fait couler le sang ... ce qui serait loin d’être fictif !

En fait faut-il parler de cirque ? Non car ce spectacle est digne d’intérêt social, de connaissance ne serait-ce que pour montrer de près ce qu’est un fauve et son intelligence ( comparée à celle des candidats).. Evidemment les exercices de trapèze avec un filet de sécurité ne sont pas sans rappeler les exercices de rhétorique qui, échouant, verront leurs auteurs gagner une place bien au chaud et correctement rémunérée.

Il y a quelques odeurs, qui ne sont pas de sainteté, ce qui pourrait faire allusion à un marais ( à ne pas confondre avec Marais quartier de Paris) pestiletiel ... Non ce n’est pas un m.... ier !

Non ce n’est pas le cirque ....

alors qu’est-ce donc.... ? Pas autre chose que la Cour des miracles ... !

Victor Hugo n’eut pas imaginé mieux ...

Par quels miracles sont-ils arrivés à postuler pour représenter tout un peuple ?

Voilà la bonne question qui ne sera pas posée... surtout aux candidats ....